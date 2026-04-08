La Abogacía de Granada y Cetursa defienden una ley nacional que refuerce la seguridad jurídica de las estaciones de esquí como la de Sierra Nevada - COLEGIO DE ABOGADOS DE GRANADA

GRANADA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía granadina y Cetursa han coincidido en defender la puesta en marcha de una ley nacional que refuerce la seguridad jurídica de las estaciones de esquí. En este sentido se han pronunciado el Colegio de Abogados y la empresa que gestiona y explota la estación de Sierra Nevada.

Precisamente las instalaciones de Cetursa han acogido la reunión entre la institución y la entidad, donde además ha tenido lugar la Junta de Gobierno de la Abogacía. El encuentro ha servido para abordar los asuntos inherentes a la actividad del Colegio de Abogados de Granada y para reforzar los lazos entre ambas instituciones y analizar temas de interés común y retos de futuro del sector.

Así, los representantes de las dos entidades han abogado por que España desarrolle una ley específica que regule las estaciones de esquí para aportar homogeneidad al sector. "Una normativa conjunta permitiría unificar requisitos y clarificar derechos y obligaciones a nivel nacional en este tipo de instalaciones, lo que supondría dotar de mayor igualdad y seguridad jurídica a una actividad económica de gran calado en nuestro país", ha aseverado el decano de la Corporación profesional, Leandro Cabrera.

En este sentido, el consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez, ha expuesto ante los abogados granadinos las líneas maestras del Plan Estratégico de la estación 2020-2030 basado en la calidad de la experiencia turística, la sostenibilidad y adaptación al entorno, la generación de riqueza y empleo en el territorio.

"En las últimas siete temporadas, Cetursa ha invertido 150 millones de euros en la mejora en todos aspectos de la estación, especialmente en el área de nieve con siete nuevos remontes o con la renovación integral del sistema de nieve producida. Pero no nos vamos a parar ahí; estamos en fase de proyectos de otras actuaciones muy relevantes para Sierra Nevada como la movilidad interna de Pradollano", ha subrayado Ibáñez, acompañado en el encuentro por el subdirector general, José Luis Romero, y el director comercial, Ignacio Valenzuela.

Por su parte, los miembros del Colegio han mostrado su respaldo al Plan Estratégico como instrumento clave en la consolidación de Sierra Nevada como destino turístico de referencia y por las oportunidades que genera la estación invernal para el desarrollo económico de la provincia y el propio colectivo profesional.

"Una estación de esquí de la envergadura de Sierra Nevada, situada además en un enclave protegido, precisa servicios legales continuos, desde contratos administrativos o laborales, hasta reclamaciones de responsabilidad civil o asuntos de índole turística, lo que abre líneas de trabajo para nuestros colegiados", ha manifestado Cabrera durante el encuentro celebrado en el edificio Cetursa en Pradollano.

La institución colegial también ha valorado especialmente el papel de la gestión pública de la estación, que permite orientar su desarrollo hacia el interés general, combinando modernización de infraestructuras, sostenibilidad ambiental y retorno social, en línea con una planificación estratégica a largo plazo. Así, se ha puesto a disposición de Cetursa para colaborar en aquellos asuntos jurídicos que lo requieran y contribuir a un modelo de desarrollo económico equilibrado y sostenible para la provincia.

Junto a esto, ambas entidades han ratificado el convenio de colaboración que permite a los letrados de la provincia beneficiarse, temporada tras temporada, de condiciones ventajosas en los servicios e instalaciones de Sierra Nevada.