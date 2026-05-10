Adelante Andalucía Granada se suma a la manifestación por las familias NEAE y afea recortes en educación inclusiva

La candidata de Adelante Andalucía por Granada, Inmaculada Manzano, ha secundado la manifestación convocada por la asociación Teayudo Granada en representación de las familias de alumnado NEAE. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía por Granada, Inmaculada Manzano, ha participado en la mañana del domingo en la manifestación convocada por la asociación Teayudo Granada en representación de las familias de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). La movilización, que ha partido a las 11,30 horas desde la Plaza del Triunfo hasta la Plaza del Carmen, ha reclamado "recursos suficientes, apoyo individualizado y una inclusión real en las aulas de la provincia".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, las familias participantes han recriminado que la situación actual en Granada es "crítica", señalando la segregación sistemática hacia las Aulas Específicas (Modalidad C), "que deberían ser un recurso excepcional y no una vía ordinaria".

Según han trasladado a la candidatura, se están realizando cambios de modalidad educativa sin haber agotado previamente las medidas ordinarias ni los recursos de apoyo en el aula ordinaria, "contraviniendo el principio de inclusión educativa". Además, han alertado de que las nuevas aulas específicas creadas este curso están funcionando desde el pasado mes de septiembre "sin material pedagógico ni técnico, lo que evidencia el incumplimiento de la Administración en la dotación de recursos".

Inmaculada Manzano ha mostrado el "apoyo firme" de Adelante Andalucía a las reivindicaciones de las familias y ha criticado la "dejación" de la Junta de Andalucía en materia de educación inclusiva. "Lo que nos están contando las familias es gravísimo. No puede ser que un niño con necesidades específicas de apoyo educativo sea derivado a un aula específica sin haber agotado antes los recursos de apoyo en su aula ordinaria. Eso no es inclusión, es segregación", ha afirmado la candidata.

Al hilo, Manzano ha puesto el foco en la "falta de recursos humanos y materiales", afirmando que "nos hablan de aulas específicas que llevan funcionando desde septiembre sin material pedagógico. De profesionales de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje con ratios desbordadas", al tiempo que ha señalado que "de familias a las que no se las escucha en el dictamen de escolarización. Esto es el resultado de años de recortes y de una concepción de la educación como gasto y no como inversión. La Junta de Moreno ha abandonado a estos niños y a sus familias".

Además, la candidata ha respaldado las principales reivindicaciones de la manifestación, en concreto, la reducción de ratios en las aulas ordinarias y el establecimiento de ratios máximas para los profesionales de apoyo (PT, AL y PTIS); la regulación del apoyo individualizado como un recurso público financiado por la administración, rechazando fórmulas precarias o voluntariados; la participación vinculante de las familias en los cambios de modalidad educativa; la formación obligatoria para el profesorado en materia de inclusión; la presencia de personal sanitario fijo en los centros; y una "evaluación justa que no penalice las dificultades derivadas del perfil NEAE".

"La educación inclusiva no es un favor que se le hace a unas pocas familias. Es un derecho fundamental reconocido en las leyes, y la Junta lo está vulnerando sistemáticamente. Desde Adelante vamos a trabajar para que cada niño, tenga las necesidades que tenga, reciba los apoyos que necesita en su aula ordinaria, con los recursos que la ley exige y que la Junta no está proporcionando", ha concluido Manzano.