Adelante Andalucía pide medidas "concretas" para las afectadas por el cáncer de mama y recrimina al PP su "indiferencia"

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante la reunión con Amama. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha advertido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que no van a "olvidar que han traicionado a miles de mujeres con cáncer de mama", recriminándole su "indiferencia" hacia las afectadas y reclamando medidas "concretas" para ellas. Así lo ha expuesto, tras la reunión que ha mantenido este jueves con Amama para conocer sus solicitudes relacionadas con el cáncer de mama, en la que también han participado Ángela Claverol y Anabel Cano.

En este contexto, García ha criticado que el PP "no solo ha mostrado negligencia en la investigación de los fallos en los cribados de cáncer de mama, sino que además ha premiado a los consejeros responsables de los retrasos". Así, ha reprochado que el partido ha colocado al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, como número tres en la lista del PP por Córdoba; a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, al frente de la lista por Jaén; y al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como número uno en la lista de Cádiz.

Ante ello, ha añadido que todos ellos "están orgullosos de haber dejado desamparadas a miles de mujeres con cáncer de mama", al tiempo que ha reclamado que "si de verdad quisieran corregir la situación, no premiarían a los responsables políticos de este maltrato".

Las propuestas de Adelante Andalucía recogen las demandas de las mujeres andaluzas con cáncer de mama, "planteando medidas de sentido común orientadas a mejorar su atención y su calidad de vida", ha dicho García. En materia de cáncer de mama, ha argumentado que "ninguna mujer en Andalucía debería esperar más de seis meses para la reconstrucción mamaria". Además, ha subrayado la importancia de monitorizar todo el proceso desde la detección de un posible cáncer hasta la finalización del tratamiento, garantizando que las pruebas se realicen en días y evitando retrasos que actualmente "pueden alargarse hasta un año".

Asimismo, García también ha insistido en que todos los gastos relacionados con medicamentos, productos post-mastectomía y pelucas "deben estar cubiertos al 100% por la Seguridad Social", y ha defendido la necesidad de ofrecer acompañamiento emocional a través de psicólogos del sistema sanitario público.

De esta forma, Adelante Andalucía ha expuesto que todo lo planteado "tiene que cumplirlo el gobierno y de esto es de lo que hay que hablar en estas elecciones, no de las pamplinas a las que algunos se dedican". Igualmente, ha subrayado que "no vamos a olvidar que el PP dejó a miles de mujeres con cáncer de mama desamparadas, no lo vamos a olvidar, y por eso nos hemos reunido con ellas".

Por último, García ha dejado clara la posición del partido, insistiendo en que "estas son medidas concretas que tiene que adoptar el Gobierno. No cuestan dinero, más dinero se gasta en publicidad institucional y en propaganda".