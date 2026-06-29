Adelante asegura que Moreno ha ofrecido "un discurso vacío evitando los temas vetados por Abascal"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, participa en el debate de investidura que acoge este lunes el Parlamento andaluz. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado el "poco tiempo" dedicado en el discurso de investidura del presidente en funciones de la Junta y candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno, a la violencia machista, los derechos de las personas Lgtbi o el cambio climático, temas que ha calificado como "vetados" por Vox.

"Hora y media de discurso vacío, evitando los temas que le tiene vetados Abascal. Por tanto, nos parece una vergüenza", ha afirmado García en una atención a los medios este lunes en el Parlamento.

En esta línea, el portavoz de Adelante ha asegurado que Moreno se "ha quitado el disfraz" y le ha pedido que "diga la verdad" sobre el contenido de sus negociaciones con Vox.

"Quince segundos dedicados a igualdad y a la lucha contra la violencia machista, catorce segundos a las personas Lgtbi y los problemas son de otros, sigamos como estamos, que si nos criticáis es que desprestigiáis la sanidad en Andalucía. Una vergüenza de discurso", ha reiterado.

Asimismo, ha asegurado que Moreno "no tiene programa de gobierno" y ha señalado la "falta de propuestas" en materias como educación, sanidad o universidades.

"Cuando uno no tiene una solución a un problema y no afronta la realidad lo que hace es no mirarlo, pero cuando uno no mira el problema normalmente el problema se hace más grande", ha señalado.