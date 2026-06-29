Maíllo asegura que Moreno "ha certificado la defunción de su vía moderada" y critica la "opacidad" de su diálogo con Vox

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, durante la sesión de investidura a Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado el discurso inicial de investidura del presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, del que ha asegurado que "ha certificado la defunción de su vía moderada", al mismo tiempo que ha lamentado su "opacidad" por las negociaciones entre el PP-A y Vox para formar gobierno.

"No ha contado absolutamente nada del único hecho políticamente relevante en estos días que ha sido el diálogo opaco, oscurecido y absolutamente hermético que tiene con la única fuerza con la que ha hablado y con la que descuelga el teléfono, que es con la ultraderecha de Vox", ha afirmado en una atención a los medios este lunes en el Parlamento.

En este línea, ha criticado el "triunfalismo" y "exceso de victimismo" mostrado a su juicio por el presidente en funciones, al mismo tiempo que ha asegurado que Moreno "no tiene capacidad para ofrecer un proyecto de futuro".

"Parece como el niño de colegio que te pisa el cuello, que se trae al matón del recreo, y que después te pide ser su amigo. Difícilmente se puede establecer un marco de diálogo desde el insulto, la mentira y la falta de transparencia", ha señalado.

Maíllo ha reiterado que es necesario "conocer la factura" en relación con los contenidos de un posible pacto de gobierno entre PP-A y Vox.