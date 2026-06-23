Adelante avisa a PP y Vox tras reunirse con Amama que el "maltrato" a personas con cáncer será "tema de la legislatura"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios en el Parlamento tras reunirse con la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una representación de Adelante Andalucía encabezada por su portavoz, José Ignacio García, se ha reunido este martes en el Parlamento con miembros de la Junta Directiva de la asociación Amama Sevilla que preside Ángela Claverol, y ha avisado a PP-A y Vox --que están negociando un posible acuerdo de gobernabilidad en la comunidad autónoma-- de que el "maltrato" que, en su opinión, practica la Junta con pacientes de cáncer "va a ser el tema de la legislatura" que acaba de comenzar en la comunidad autónoma tras las elecciones del pasado 17 de mayo.

Así lo ha trasladado el propio José Ignacio García en una atención a medios en el Parlamento junto a la presidenta de Amama Sevilla en la que ha recordado que en la pasada campaña electoral se habló "mucho" de dicha asociación y "del cáncer de mama", y así va a seguir siendo en la nueva legislatura, según ha avisado.

El portavoz de Adelante ha explicado que se ha reunido con Amama este martes "para seguir escuchando sus reivindicaciones", con las que presentar iniciativas "en las próximas semanas", y ante la posibilidad de que en las próximas horas se conozcan novedades respecto al debate de investidura pendiente de convocar en el Parlamento, ha avisado de que desde su formación política no van a permitir "que en esta legislatura se olvide a las mujeres con cáncer de mama".

"No vamos a permitir que en esta legislatura que empieza ahora se olvide la crisis de los cribados de cáncer de mama", ha advertido el portavoz de Adelante, que ha agregado que "el problema de lo que ocurrió con las pacientes con cáncer de mama, y el maltrato sistemático a todos los pacientes, hombres y mujeres con cáncer en Andalucía, va a ser el tema de la legislatura".

"AVISO A NAVEGANTES"

"No vamos a permitir que nadie quiera taparlo, que nadie quiera olvidarlo", ha incidido José Ignacio García, que ha querido lanzar así "un aviso a navegantes", el de que desde Adelante van a "garantizar que los derechos de los andaluces con cáncer estén en el centro del debate de la legislatura".

"Queremos saber la verdad de lo que ocurrió" y "qué soluciones se van a poner encima de la mesa", ha reclamado antes de indicar además que desde Adelante Andalucía trabajan "desde ya para que en los próximos días y semanas" presenten "iniciativas para poner en el centro del debate de investidura la cuestión del cáncer de mama".

En esa línea, ha remarcado que desde Adelante no van a permitir que PP-A y Vox "pretendan" que el pacto que están negociando "sea un pacto del olvido con lo que ocurrió con la crisis de cribado de cáncer de mama" en la sanidad andaluza, y "un pacto de maltrato a los pacientes con cáncer en Andalucía".

"No vamos a permitir que más de 2.000 mujeres, en teoría, porque fueron muchas más (las afectadas por los fallos en el programa de cribado) y todos lo sabemos, queden relegadas y olvidadas en un pacto de politiqueo, de despacho, de intercambio de sillones", ha dicho también el portavoz de Adelante Andalucía.

REUNIONES DE AMAMA CON PARTIDOS POLÍTICOS

Por su parte, la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, ha señalado que "la sanidad pública no es un tema electoral", sino que es un asunto que "ocupa todos los días" a la ciudadanía, y "a día de hoy" no se han encontrado "soluciones al tema de los cribados del cáncer de mama", al tiempo que ha subrayado que también se han producido "fallos en los cribados de cáncer de colon y en los cribados de los neonatales".

"No podemos seguir permitiendo que esto ocurra", ha señalado la presidenta de Amama, que ha avisado de que desde su asociación van a "llegar hasta el final con todos los partidos políticos que les interese la sanidad pública", y en ese punto ha indicado que "ahora es el momento de retratarse", de saber si a los partidos políticos les "interesa la sanidad pública", al igual que "a la ciudadanía en general".

Claverol ha explicado que Amama lleva ya varios días manteniendo "reuniones con todos los partidos políticos" que les "han querido atender para seguir hablando de sanidad pública, de los cribados de cáncer de mama, de los de colon, de los neonatales", y en concreto ha detallado que se han reunido ya con el PSOE-A, Vox, Adelante y Por Andalucía, y no por ahora con el PP-A, que "no sabe, no contesta", ha añadido.

Además, la presidenta de Amama Sevilla ha indicado que el pasado 3 de marzo tuvo cita con su oncólogo y "le mandó una doble ecografía de mama" para el próximo 1 de julio, es decir, "cinco meses después", según ha criticado para advertir de que, en la sanidad pública andaluza, "sigue pasando que a los pacientes oncológicos no nos atienden ni en forma ni en tiempo".

RONDA DE CONSULTAS PARA LA INVESTIDURA

Por otro lado, José Ignacio García ha confirmado a preguntas de los periodistas que este miércoles, 24 de junio, está citado a las 9,00 horas para participar en la ronda de consultas con los grupos que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha iniciado este martes previa a la propuesta de un candidato a la investidura como presidente de la Junta.

El portavoz de Adelante ha indicado que, por ahora, en su formación no tienen más "información" acerca del proceso abierto para la convocatoria de un primer debate de investidura, y a preguntas de los periodistas sobre lo que espera de esta ronda de contactos, ha indicado que "la experiencia" le "dice que no hay que esperar nada de esta gente".

Así, ha considerado que el hecho de que el PP-A "se niega a reunirse con una asociación de mujeres con cáncer de mama" constituye "toda una declaración de intenciones", y ha concluido que él no concibe que "un gobierno que pretende gobernar para todos los andaluces se niegue a reunirse con una asociación de mujeres con cáncer de mama".