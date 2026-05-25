Adelante llevará al Parlamento "la amenaza" de la Junta para "desmantelar" la FP Básica Específica

Archivo - La diputada electa de Adelante Andalucía, Begoña Iza, en una imagen de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada electa de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza, ha asegurado que su partido llevará al Pleno del Parlamento andaluz "el desmantelamiento" de la Formación Profesional Básica Específica por parte de la Junta de Andalucía.

"Está actuando bajo cuerda, sin comunicar nada oficialmente a los centros, la Junta tiene que garantizar que estas FP Básicas Específicas se van a mantener", ha señalado Iza que ha acudido a la concentración convocada por las familias del IES Julio Verne de Sevilla.

La cabeza de lista de Adelante por Sevilla en las elecciones de mayo ha defendido el papel de la FP Básica específica como "una de las pocas oportunidades" que cuenta el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE),

"Les permite graduarse con formación en administración, ferretería, comercio. Es asegurar que quienes más lo necesitan tengan una salida laboral real", ha subrayado.

"Hoy estamos con el Julio Verne, pero estaremos en todos los lugares donde haya una amenaza. La educación pública es de todos y tiene que seguir siéndolo", ha concluido Iza que ha pedido a la Junta que tenga como "prioridad" dicha materia.