Adelante recurrirá ante la Junta Electoral el 'cara a cara' Moreno-Montero en RTVE: "Excluye a 70% que no les votó"

El candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, este martes en declaraciones a los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha anunciado este martes que su partido recurrirá ante la Junta Electoral Central (JEC) los planes que ha anunciado Televisión Española (TVE) de celebrar un cara a cara entre los dos candidatos del PP-A y PSOE-A, Juanma Moreno y María Jesús Montero, a las elecciones al Parlamento de Andalucía de 17 de mayo, además de un debate a cinco donde ya participarían los candidatos de Vox en Andalucía, Por Andalucía y Adelante.

Su propósito es que "la Junta Electoral sea la que determine que no puede haber debates que excluyan al 70% de la sociedad andaluza", ha afirmado García en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía.

El candidato de Adelante ha blandido la idea de que ese porcentaje que plantea representa al total de población que no optó ni por un partido ni por otro en las elecciones andaluzas de 2022, por lo que ha concluido que esa iniciativa entraña "una propuesta de debate excluyente, exclusivo".

"Nos parece un auténtico error de la televisión pública", ha argumentado José Ignacio García, quien ha considerado en este sentido que "los tiempos de PP y PSOE, PSOE y PP ya pasaron".

García ha mostrado su deseo de que "haya una corrección por parte de Televisión Española", aunque en caso contrario, ha apostado por que sea "la Junta Electoral la que determine, garantice esa pluralidad".

El candidato de Adelante ha blandido la necesidad de incluir a "la representación de todas las fuerzas políticas que están en el Parlamento de Andalucía", de la que en la XII Legislatura recién finiquitada ha formado parte con dos parlamentarios, como reflejo que es de "una sociedad andaluza que es plural", para reforzar el añadido de que "las televisiones públicas tienen que ser siempre plurales".

"No queremos excluir a nadie, pero tampoco queremos que se nos excluya", ha sostenido José Ignacio García, quien ha instado a TVE a que "corrija" ese propósito y haya en "todos los debates" a todas las fuerzas del Parlamento andaluz.

García ha considerado que "el PP y el PSOE deberían hacer también una reflexión" para propiciar entonces que "en todos los debates estemos todas las fuerzas políticas que estamos en el Parlamento".

Ha esgrimido como un ejercicio de "sentido común, como algo lógico" que si "todas las fuerzas políticas nos tenemos que presentar a estas elecciones, tenemos que tener una representación lógica y sensata en los debates y más en la televisión pública".



