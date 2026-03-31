Gavira (Vox) denuncia que un "cara a cara" entre Moreno y Montero en RTVE desvela "pactos y tejemanejes" PP-PSOE

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, este Martes Santo, en El Puerto de Santa María (Cádiz) - VOX

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz), 31 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha denunciado este martes que la propuesta que RTVE ha planteado sobre un "cara a cara" entre el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, y la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, desvela los "pactos y tejemanejes" del bipartidismo.

En declaraciones a los medios de comunicación en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde ha realizado una ofrenda floral a la Hermandad de la Misericordia este Martes Santo, Gavira ha criticado este "primer acuerdo" entre PP-A y PSOE-A "para dejar fuera al resto de partidos" en uno de los dos debates que ha propuesto RTVE en el marco de la campaña electoral con motivo de las elecciones del 17 de mayo.

Ha indicado que, pese a sus "pactos", PP-A y PSOE-A van a fingir que tienen desavenencias", cuando realmente "están de acuerdo en todo lo que perjudica" a los andaluces.

Sobre el posible 'cara a cara', Gavira ha señalado que "ni la señora Montero ni el señor Moreno van a querer hablar de cómo están matando poco a poco al campo o cómo están quitando olivos y están poniendo placas solares".

Ha añadido que tampoco van a querer hablar "de la competencia desleal del norte de África y de Mercosur", "ni de cómo el PP-A sostiene en la administración de la Junta de Andalucía a todos los enchufados del PSOE-A, ni de la "corrupción del PP en Almería o de los innumerables casos de corrupción que tiene el PSOE".

Gavira también ha alertado que ambos candidatos "no van a hablar de las consecuencias de la inmigración ilegal masiva con el efecto llamada de las declaraciones de Moreno cuando habla de 'el corazón así de ancho' o de Montero, con la regularización de cientos de miles de inmigrantes ilegales".

Ha garantizado que Vox va a poner de manifiesto ante los andaluces hasta el 17 de mayo todo en lo que "están de acuerdo el PP y PSOE". Ha dicho que un debate entre Moreno y Montero "no va a evitar que estemos a pie de calle diciendo a los andaluces los problemas que ni uno ni otro quieren resolver".

