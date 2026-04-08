Adelante señala el 30% de viviendas alquiladas en Andalucía de grandes propietarios y apuesta por expropiar las vacías

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, este miércoles en declaraciones a los medios en Córdoba. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha sostenido este miércoles en Córdoba sobre la vivienda y su propiedad en Andalucía que "el 30% de las viviendas que se alquilan en Andalucía son de grandes propietarios", dato con el que ha querido contrarrestar las afirmaciones al respecto del propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, negando la existencia de grandes tenedores.

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, acompañado por la cabeza de lista provincial, Mariví Serrano, ha ironizado con Moreno para preguntarse de forma retórica "que no hay grandes propietarios de viviendas", para replicar que la cifra facilitada "son datos de la Junta de Andalucía, no nos lo estamos inventando nosotros".

"El señor Moreno Bonilla mintió en la tele cuando dijo que en Andalucía no hay grandes propietarios de viviendas", ha seguido ahondando en este sentido el cabeza de lista de Adelante a la Presidencia de la Junta, según una nota de este partido.

Adelante Andalucía ha señalado a las entidades financieras como los grandes propietarios de la región, para mencionar los ejemplos de La Caixa, con 7.000 viviendas; Unicaja, con 1.800 viviendas; el Banco Santander, con 1.500 viviendas; o el fondo Blackstone, con 1.000 viviendas, entre otros.

García también ha aludido a la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, a la que ha mencionado por su entrevista este martes al presidente andaluz para afirmar de ella que "la señora Ana Rosa Quintana tiene 44 pisitos ella sola en Andalucía, 44 viviendas", antes de dirigirse a Moreno para recordarle que "en Andalucía hay grandes tenedores, grandes propietarios de viviendas y nadie tiene 44 viviendas trabajando honestamente".

Frente a esta situación, Adelante Andalucía se propone "desprivatizar" las viviendas vacías en manos de los grandes tenedores y ponerlas en alquiler accesible para los trabajadores y trabajadoras andaluces.

"Si nosotros cogiéramos esos miles de viviendas y automáticamente dijéramos que son para que viva la gente y las pusiéramos en alquiler accesible, solucionamos el problema de la vivienda. Y no hablo en ningún caso, y lo subrayo, de la segunda casa en la playa de nadie. Hablo de viviendas vacías en manos de bancos y fondos de inversión", ha propuesto el candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta.

En esa apuesta por expropiar viviendas vacías que sean propiedad de grandes fondos de inversión y de entidades financieras, y que Adelante cifra en 640.000 viviendas vacías en Andalucía según el Instituto Nacional de Estadística (INE) para ponerlas en alquiler accesible para la gente, ha advertido José Ignacio García que "el problema es que el señor Moreno Bonilla gobierna para la gente que tiene muchas viviendas para especular y no gobierna para los andaluces y andaluzas que pasamos muchas fatiguitas para pagar el alquiler o para pagar una hipoteca".

"Por eso pretende engañarnos y decirnos que no existen. Estaba usted sentado delante de una de esas grandes tenedoras de viviendas", ha afirmado García, sobre esa entrevista de Moreno con Ana Rosa Quintana.

LA VIVIENDA EN CÓRDOBA: ALQUILER ENTRE 800 Y 1.250 EUROS

En esta comparecencia informativa en Córdoba, el candidato de Adelante ha puesto el énfasis en que el precio de la vivienda en Córdoba se encuentra entre los 800 euros y los 1.250 euros al mes, dato que ha contrastado con un salario medio que oscila entre los 1.150 y 1.250 euros al mes.

García ha hecho el ejercicio de consultar las cifras de alquiler de vivienda en un portal inmobiliario para desgranar cifras como "850 euros al mes, 1.200, 800 euros, 850 euros" y concluir que se tratan de "precios son incompatibles con los sueldos de los andaluces y andaluzas".

"Y cuando la gente en Córdoba tiene un salario medio de 1.150 euros al mes, ¿cómo se vive? Estos son dramas personales. Son gente que, por ejemplo, se divorcia y no pueden dejar de convivir. Imaginaos el drama que puede suponer", ha precisado en este sentido José Ignacio García.

"No puede haber gente con 7.000 viviendas y gente sin casa en Andalucía. Y es por eso que el señor Moreno Bonilla nos miente un día tras otro", ha concluido sus declaraciones.