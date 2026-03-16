Adelante se ve "preparado" para afrontar las elecciones andaluzas desde el camino de estar "pegados al territorio"

Archivo - La candidata onubense de Adelante Andalucía a las próximas elecciones andaluzas, Mari García, en una foto de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Organización de Adelante Andalucía, Mari García, ha defendido este lunes que su formación está "preparada" para afrontar las elecciones andaluzas previstas para esta primavera, convencidos de que el mejor "camino" para concurrir a ellas es el de estar "pegados al territorio".

Así lo ha trasladado la representante de Adelante en una rueda de prensa en Sevilla al día siguiente de las elecciones celebradas en Castilla y León, y teniendo en cuenta que los próximos comicios en España serán los que tengan lugar en Andalucía, según ha subrayado antes de recordar que aún no se conoce la fecha exacta de esa cita con las urnas, que "puede ser en mayo o a mediados de junio".

Eso "sólo lo sabe exactamente" el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "es el que sabe cuándo quiere tocar el botón para convocar estas elecciones", según ha abundado la dirigente de Adelante, que ha considerado que "está claro" que el también líder del PP-A "está en modo electoral, mostrando su rostro sensible, bonachón", y "queriendo borrar de la historia los malos momentos vividos" en esta comunidad con cuestiones como la de los fallos detectados en los cribados de cáncer de mama de la sanidad andaluza.

Frente a ello, Mari García ha remarcado que los andaluces siguen "sufriendo recortes" y "privatizaciones" en servicios como sanidad o educación, aunque el Gobierno andaluz quiera "mostrar esa cara de que en Andalucía todo va bien".

En este contexto, la dirigente de Adelante ha señalado que los partidos políticos deben "hacer propuestas que sean viables y que beneficien el día a día de los andaluces", y ha considerado que los "resultados electorales dependen mucho de la cercanía al territorio".

"Nosotras estamos convencidas que ese es el camino", el de estar "pegados al territorio, con líderes de aquí, que no nos lo impongan desde Madrid", según ha abundado la responsable de Organización de Adelante, donde, según ha añadido Mari García, están convencidos de estar "preparados para cuando a Moreno Bonilla se le ocurra darle al botón de las elecciones".

De hecho, ha recordado que Adelante ya ha iniciado su propia "precampaña", y está ya "visitando" las diferentes provincias andaluzas "para hablar con la gente y conocer de antemano directamente sus problemas", desde el convencimiento de que son "la mejor oposición a la derecha" y a Juanma Moreno.

"Damos la cara y no nos importa denunciar tanto de un partido o de otro las cosas que no benefician a nuestra tierra", ha añadido la representante de Adelante antes de concluir insistiendo en defender que "hace falta estar pegados al territorio" y "estar preparados para cuando Moreno Bonilla le dé al botón" de la convocatoria electoral, porque "es prioritario y necesario echar a las derechas" del Gobierno de la Junta, según ha manifestado antes de concluir.