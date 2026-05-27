Adif soluciona la incidencia en Almodóvar (Córdoba) y se restablece la normalidad en la circulación en alta velocidad

Archivo - Las vías del AVE, junto a las que se sitúa el Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba), en una imagen de archivo- EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR - Archivo

CÓRDOBA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha dado por solucionada la incidencia que desde primera hora de la mañana de este miércoles se había registrado en el sistema de desvíos radicado en Almodóvar del Río (Córdoba) y que ha venido afectando a los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Córdoba y Sevilla, que han registrado retrasos.

De esta forma y a través de un mensaje publicado por Adif sobre las 10,15 horas en su perfil oficial de 'X', consultado por Europa Press, dicha incidencia "está solucionada" y "se restablece gradualmente la normalidad en la circulación de los trenes de Alta Velocidad que conectan Sevilla con Córdoba".

Con anterioridad, a las 07,45 horas, Adif dio cuenta en sus redes sociales que su personal ya estaba trabajando para solucionar "lo antes posible" la incidencia, ahora solventada y que supone constituye la segunda incidencia detectada en la línea de Alta Velocidad entre Córdoba y Sevilla en las últimas horas, ya que a última hora de ayer martes se registraron retrasos por una incidencia que afectaba a la señalización, también en Almodóvar del Río, que quedó solucionada sobre las 06,00 horas.