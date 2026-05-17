Adjudicada la obra de sustitución de la enfriadora bomba de calor del centro de salud Zaidín Centro de Granada

Archivo - Fachada del Hospital General (imagen de archivo). - HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES - Archivo

GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ha adjudicado la obra de sustitución de la enfriadora bomba de calor del centro de salud Zaidín Centro ubicado en dicho distrito de la ciudad.

El importe de adjudicación de los trabajos asciende a un total de 40.216,46 euros (con IVA) y la UTE Serveo Servicios S.A.U. - Alyon Servicios S.A. va a disponer de un mes para ejecutar las tareas de sustitución a partir del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras.

Desde la Junta han señalado a Europa Press que se de trata de una actuación que se va a hacer para mejorar la climatización de este espacio y que mejorará la eficiencia energética del centro de salud del Zaidín.

El procedimiento para la tramitación de esta adjudicación se ha realizado dentro del acuerdo marco para la contratación de obras de inversiones, conservación y mantenimiento en edificios de centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Granada.