Advierten de falsos correos electrónicos que piden datos fiscales en nombre del Ayuntamiento de Monachil (Granada)

Imagen corporativa de la Policía Local de Monachil. - POLICÍA LOCAL DE MONACHIL

MONACHIL (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Monachil (Granada) ha advertido de que se están enviando falsos correos electrónicos en nombre del Ayuntamiento de la localidad a proveedores en los que se piden datos fiscales.

El cuerpo de seguridad ha informado al respecto de este intento de estafa en una publicación en sus redes sociales, consultada por Europa Press, en la que reproducen una imagen de una de estas comunicaciones electrónicas en las que se intenta suplantar al Ayuntamiento.

En la firma del e-mail aparece una persona supuestamente trabajadora del servicio de Contabilidad del Ayuntamiento de Monachil, y en el primer párrafo del cuerpo del texto se dice que "debido a un problema técnico en el sistema de facturación, actualmente no disponemos de una visión completa de las facturas abiertas o en curso".

Bajo esta premisa, en el segundo párrafo se invita al receptor del mensaje a que envíe un resumen de las facturas pendientes o en proceso "para que podamos revisarlas a la mayor brevedad posible"; y en el tercer párrafo se pide al receptor que indique "a qué persona o a qué dirección de correo electrónico se han enviado las facturas hasta ahora".

En la imagen de este correo electrónico, la Policía Local marca en rojo con una flecha la dirección de e-mail del remitente, y recuerda que los correos oficiales del Ayuntamiento de Monachil llevan el indicativo @monachil.es, y no otro como es el caso de este correo fraudulento. "Por tanto, hay que fijarse en la dirección de correo del remitente que envía el correo electrónico", concluye el cuerpo de seguridad local.