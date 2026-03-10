Ágora propone diversas actividades para dar a conocer las altas capacidades, con 1.600 alumnos identificados en Jaén

Cartel de la yincana motivo organizada con motivo del Día de las Altas Capacidades. - ÁGORA

JAÉN 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ágora de Jaén ha organizado diversas actividades con motivo del Día de las Altas Capacidades para dar a conocer esta realidad, que en la provincia cuenta con más de 1.600 estudiantes.

Se trata de sensibilizar a la ciudadanía sobre las necesidades específicas de niños, niñas y personas con altas capacidades, así como a reforzar su presencia en el entorno social, educativo e institucional, según ha informado en una nota el colectivo.

De esta manera, se pretende que "la ciudadanía conozca mejor su realidad, comprenda la problemática a la que se enfrentan en su día a día y muestre su apoyo". De ahí que la celebración de este día sea "fundamental para hacer visible una realidad que muchas veces permanece oculta o malinterpretada".

"Las personas con altas capacidades forman parte de nuestra diversidad y necesitan comprensión, recursos adecuados y apoyo institucional. Con esta programación queremos que la sociedad conozca mejor quiénes somos, qué necesidades tenemos y por qué es tan importante reconocer y cuidar el talento de quienes integran este colectivo", ha explicado la presidenta de Ágora, Susana Serrano.

Las actividades comienzan este miércoles con una charla formativa dirigida a familias en el Patronato Municipal de Asuntos Sociales de Jaén. Será impartida por el profesor especialista Álvaro Castellanos, quien abordará las características del alumnado con altas capacidades y ofrecerá pautas para comprender mejor sus necesidades. De forma simultánea, se desarrollará un taller infantil dirigido a menores de entre tres y doce años.

La Casa de la Cultura Miguel Burgos Manella, de Alcaudete, acogerá otra charla el 19 de marzo, dirigida tanto a familias como a profesionales de la educación. Castellanos profundizará en cuestiones esenciales relacionadas con las altas capacidades, sus principales características y las necesidades personales, emocionales e intelectuales de quienes forman parte de este colectivo. Debido a la limitación de aforo, se necesita inscripción previa.

Uno de los actos centrales de la programación se celebrará el 14 de marzo con una yincana urbana en Jaén, abierta tanto a socios y socias de la entidad como al público en general y que se basa en cuatro pilares: diversión, actividad física, educación y valores.

Los participantes deberán recorrer un itinerario por distintas calles del centro de la capital, superando retos intelectuales y diversas pruebas en equipo. Los grupos estarán formados por entre cinco y diez personas, integrados por niños, niñas y familiares, fomentando así la convivencia intergeneracional y el trabajo cooperativo.

Las inscripciones podrán realizarse ese mismo sábado, a partir de las 10,30 horas, en la mesa ubicada en la calle Roldán y Marín, donde se facilitará el recorrido y las indicaciones necesarias. En ella, además, se ofrecerá información para sensibilizar a la sociedad acerca de la realidad de las altas capacidades.

De otro lado, Ágora ha organizado el concurso de fotografía 'Cosas que no sabes de mí', dirigido a sus socios y socias. El objetivo principal es "derribar mitos e ideas preconcebidas que una parte de la sociedad mantiene sobre las personas con altas capacidades".

La asociación ha indicado que "estas creencias erróneas pueden afectar de forma significativa a la percepción social del colectivo y, en ocasiones, generar un impacto negativo a nivel emocional". Las fotografías participantes se expondrán el día 14 de marzo junto a la citada mesa informativa.

Los últimos datos aportados por el Ministerio de Educación para la provincia de Jaén señalan la existencia de 1.685 alumnos y alumnas con Altas Capacidades. A nivel nacional, la cifra asciende hasta los 58.540 estudiantes en el curso académico 2023-2024. No obstante, según ha apuntado Ágora, diferentes expertos sostienen que alrededor del 90 por ciento de los estudiantes con altas capacidades no está diagnosticado.

El catedrático emérito y uno de los principales expertos en el diagnóstico Javier Tourón señala que la proporción oficialmente identificada (aproximadamente el 0,5 por ciento del alumnado) está muy lejos de las estimaciones de entre el diez y el 15 por ciento de niños y niñas que, según criterios científicos, podría tener altas capacidades en la población general.