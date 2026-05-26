Agrede a una médica en el centro de salud Gran Capitán, en Granada capital, a la que golpeó con un móvil en la cara

Archivo - Centro de salud Gran Capitán de Granada capital. - JUNTA - Archivo

GRANADA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Una médica que se encontraba realizando su turno en el Servicio de Urgencias en el centro de salud Gran Capitán en la ciudad de Granada fue agredida el pasado domingo cuando fue golpeada con un móvil en la cara por parte de un usuario del centro.

Así lo ha dado a conocer el Sindicato Médico de Granada (Simeg), cuyo presidente Rafael Franco ha explicado que los hechos tuvieron lugar el pasado domingo cuando la facultativa recibió a un individuo que exigía una medicación, "a la cual no había lugar".

Este hombre respondió con agresividad por lo que la médica intentó abandonar la consulta, si bien el usuario la persiguió mientras la grababa con su teléfono móvil y ella buscaba acogida entre los celadores y compañeros del centro sanitario.

"Fue en ese momento cuando se encaminó hacia ellos y el hombre la agredió con el móvil en la cara, una agresión física de la que fueron testigos también varios pacientes que, entre todos, lograron que el hombre abandonara el centro de salud", narra Franco.

El presidente del Sindicato Médico de Granada ha explicado que este pasado lunes por la mañana se presentó una denuncia por esa agresión y ya se personaron algunos testigos para prestar declaración sobre lo sucedido.

"A pesar de las medidas que se implantan, comisiones, comités, observatorios de agresiones... el hecho fehaciente es que las agresiones a profesionales sanitarios, particularmente a médicos, no paran de crecer en toda Andalucía y particularmente en Granada. Para nuestra desgracia, Granada ocupa un lugar preferente", lamenta Rafael Franco.

El líder sindical también ha expresado que muchas agresiones del tipo amenazas o verbales no son denunciadas, "por lo que entendemos que la realidad supera a la de los datos oficiales". Y en este punto, incide en el daño psicológico y daño moral que sufren los profesionales que son víctimas de agresiones.

"Siempre es importante sacar a la luz estas situaciones, que se tome conocimiento por parte de toda la población de un problema muy serio, pero nuestra impresión es que no se aborda la raíz del problema", señala el presidente del Simeg que exige "cambios normativos que pudieran hacer que esto se pueda revertir".