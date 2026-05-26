Absuelta la enfermera que consultó el historial de la ex pareja de su marido tras pedir perdón en Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a la enfermera acusada de consultar en 80 ocasiones el historial clínico de la ex pareja de su marido para facilitar a este último datos referentes al mismo, si bien enfrentaba una petición fiscal de cinco años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante diez años por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, con subtipo agravado de funcionario público.

Esto ha sucedido porque la mujer ha pedido perdón a la víctima de los hechos y su disculpa ha sido aceptada, ello en el marco del artículo 201.3 del Código Penal, que contempla el "el perdón del ofendido" y, en su caso, extingue la acción penal.

Durante la sesión, que ha tenido lugar en la mañana de este martes, 26 de mayo, en la Audiencia Provincial de Sevilla, ambas han estado presentes y, mientras que la enfermera ha confirmado los hechos y ha pedido disculpas, la perjudicada ha recogido este arrepentimiento.

Al detalle, el artículo 201.3 del Código Penal detalla que "el perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal".

Cabe mencionar que la encausada es una enfermera fija del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS), concretamente en el centro de salud Don Pulino del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra.

Debido a su cargo, contaba con autorización para acceder, en numerosas ocasiones, al historial clínico de la ex mujer de su marido, con "ánimo de vulnerar la intimidad ajena" y para "conocer y revelar" sus datos privados en materia de salud. Todo ello, para poder revelar a su marido los datos extraídos de la historia clínica de la mujer. La investigada llegó a acceder estos datos un total de 80 veces, entre el 28 de agosto de 2019 y 18 de marzo de 2022.