Los agricultores beneficiarios de ayudas directas del Gobierno por las borrascas tendrán hasta el día 27 para aceptarlas

Archivo - Explotación agrícola en Moguer (Huelva) dedicada al cultivo de la fresa afectada por el temporal - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores y ganaderos incluidos en el primer listado, publicado por el Ministerio de Pesca y Alimentación en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), como potenciales beneficiarios de las ayudas para compensar las pérdidas del temporal de borrascas de principios de año, tendrán hasta el 27 de abril para aceptarlas, trámite obligatorio para poder percibirlas.

Así se recoge en una nota de la Delegación del Gobierno central en Andalucía, donde se señala que la aceptación de estas ayudas directas extraordinarias, que oscilan entre 5.000 y 25.000 euros, "podrá realizarse de forma sencilla a través de los representantes habituales de los titulares de las explotaciones como entidades colaboradoras, organizaciones profesionales agrarias o asesorías, que están habilitados para gestionar este trámite en nombre de los beneficiarios".

Dicha aceptación, cuyo plazo se inició el pasado 7 de abril, lleva implícita la declaración responsable en la cual el beneficiario confirma expresamente que ha sufrido daños en su explotación como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos y que el importe de la ayuda que tiene asignada no excede del coste de dichos daños.

Según el Gobierno, este paso es imprescindible, ya que estas ayudas públicas están destinadas exclusivamente a compensar pérdidas reales y acreditadas en las explotaciones afectadas. El ministerio publicará un segundo listado próximamente, por lo que aquellos titulares de explotaciones que no figuren en esta primera relación deberán esperar a dicha publicación.

El objetivo es facilitar al máximo el proceso y reducir la carga administrativa para los interesados, según la Delegación del Gobierno en Andalucía, que ha precisado que, no obstante, quienes prefieran realizar la gestión directamente también podrán hacerlo a través del registro electrónico del FEGA, accesible desde su sede electrónica.

Según la nota, la publicación de este listado permite a los potenciales beneficiarios conocer de forma anticipada el importe previsto de la ayuda, en el marco de un procedimiento diseñado para agilizar la tramitación y el pago de estas compensaciones.

Por otro lado, se mantiene abierto hasta el próximo miércoles 15 de abril el plazo para que las comunidades de regantes soliciten las ayudas para el arreglo de infraestructuras de riego y caminos agrarios de uso público.

La presentación de las solicitudes para la financiación de la reparación de sistemas de riego tiene que realizarse por parte de la presidencia de la comunidad de forma telemática en la sede electrónica de asociada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación https://sede.mapa.gob.es

Las obras serán ejecutadas por la empresa de Transformación Agraria (Tragsa), en su condición de medio propio de la administración, y consistirán en la reparación y restitución al estado anterior de los elementos dañados, tales como la recuperación del trazado y plataforma de caminos de acceso a parcelas y la limpieza y reparación de balsas, acequias, canales y sistemas de almacenamiento de agua, entre otras.

El Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes ante los daños causados por diversos episodios climáticos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura, establece distintas líneas de apoyo para el sector agrario, por un valor total de 2.874 millones de euros, de los que 2.174 son ayudas directas, tal como se aprobó en Consejo de Ministros del 17 de febrero.