Agricultores granadinos pide reunión al Ministerio ante la "incertidumbre" en la ampliación de ayudas por el temporal

Tractores, campo. Archivo. - ASAJA GRANADA

GRANADA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las principales organizaciones de Granada han solicitado una reunión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la "incertidumbre" que atraviesan los productores de las seis comarcas granadinas que quedaron fuera del primer decreto de ayudas por el temporal.

Se trata concretamente de Los Montes, Alpujarra, Valle de Lecrín, Guadix, Baza y Huéscar. Según las estimaciones realizadas por el sector, los daños totales en la provincia ascienden a unos 117 millones de euros, afectando a cerca de 21.000 agricultores y ganaderos en las zonas excluidas.

El Gobierno aprobó el pasado viernes una modificación del Real Decreto de ayudas que permitirá ampliar el número de municipios beneficiarios, siempre que se justifiquen los daños mediante criterios objetivos.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio Torres, reconoce que el sector está "preocupado" al no haberse producido una inclusión directa en las ayudas de las comarcas afectadas y porque temen que la modificación del decreto sea llevada al Congreso junto a otras iniciativas, en los llamados decretos 'ómnibus', y que ello pueda dificultar su aprobación, aunque este extremo lo desconocen por el momento.

"Hay muchos agricultores y ganaderos que han sufrido daños de más del 30 por ciento y son merecedores de las ayudas, no pueden ser discriminados", expone Fulgencio Torres.

El objetivo de las organizaciones agrarias (Cooperativas Agroalimentarias de Granada, UPA, Asaja y COAG) es que el Ministerio les aclare los diferentes matices de esta modificación del Real Decreto de ayudas y negociar la inclusión de todos los afectados o "la mayoría de ellos".

"Queremos que la corrección sea la mejor posible y esperamos una respuesta positiva", ha expresado.