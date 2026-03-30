Agricultores de la Vega de Granada urgen una solución a la CHG tras la demolición del vado sobre el Genil

Situación actual donde antes estaba el vado sobre el Genil. - ASAJA GRANADA

GRANADA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asaja Granada y los agricultores de la Vega del Genil reclaman a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) una solución inmediata tras la demolición, en agosto de 2025, del paso que conectaba la carretera GR-3305, a la altura de Vegas del Genil con el camino de Purchil, en el término municipal de Granada.

Se trataba de un vado inundable situado sobre el río Genil, en las inmediaciones del complejo deportivo de La Hípica, que ha sido durante décadas una vía "esencial" para agricultores y vecinos de la zona como único camino de unión entre la capital y los pueblos de la margen izquierda del río Genil.

La desaparición de esta pasarela de hormigón sobre el río obliga ahora a más de 300 vehículos agrícolas a realizar grandes rodeos para salvar el cauce.

Las únicas alternativas pasan por utilizar la circunvalación hacia Málaga en dirección a Puleva --con un recorrido de siete kilómetros-- o dirigirse río arriba hasta la rotonda de la depuradora de Churriana para enlazar con el Camino de Purchil, con un trayecto de 6,7 kilómetros.

En ambos casos, los tractores deben circular por carretera convencional y alrededor de dos kilómetros por la autovía A-92, entre el puente de los Vados y el desvío de Bobadilla.

El sector señala que esta situación no solo encarece la actividad agraria y ganadera --al aumentar el consumo de gasóleo y el tiempo empleado para acceder a las fincas, transportar cosechas a cooperativas o recoger suministros en los almacenes de Purchil--, sino que genera un "grave problema de seguridad vial".

La presencia de tractores con remolques y aperos en la autovía incrementa el riesgo de accidentes y puede provocar retenciones, especialmente en horas punta afectando tanto a los profesionales del campo como al conjunto de conductores.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) advirtió en 2018 de la peligrosidad del paso cuando aumentaba el caudal del río y en 2019 concedió un plazo de tres años, posteriormente prorrogado otros tres, para que las administraciones buscaran una alternativa.

Sin embargo, seis años después, el vado fue demolido sin que se hubiera habilitado una solución sustitutoria, "en medio de un cruce de reproches entre responsables políticos de distintas etapas municipales y con la CHG puesta de perfil", censuran los agricultores.

Asaja Granada defiende la construcción de un puente definitivo que cumpla con todas las garantías técnicas y de seguridad, acompañado de una rotonda que ordene el tráfico en la zona; por ello, exige a todas las administraciones implicadas --Ayuntamientos, Diputación, Confederación Hidrográfica y Gobierno central-- que "asuman su responsabilidad" y alcancen un acuerdo.

La organización agraria advierte de que la Vega de Granada "no puede seguir dividida ni su actividad agraria condicionada por la falta de planificación y coordinación entre administraciones".

Mientras se tramita y ejecuta esta infraestructura ven "imprescindible" habilitar de forma provisional el vado con las salvaguardas necesarias, como su uso restringido a vehículos agrícolas.

Con el fin de abordar esta problemática, han solicitado una reunión con el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, para trasladarle la preocupación del sector, aunque lamentan que "transcurridas más de tres semanas" no han recibido respuesta.