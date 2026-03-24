La Agrupación de Cofradías de Córdoba recupera el boceto del cartel de la Semana Santa de 1949 tras su restauración

Archivo - El boceto original del cartel anunciador de la Semana Santa de Córdoba de 1949, obra del cartelista cordobés Ricardo Anaya Gómez, antes y después de su restauración. - A. EUGENIO FERNÁNDEZ RUIZ - Archivo

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha recibido el boceto original del cartel anunciador de la Semana Santa de 1949, obra del cartelista cordobés Ricardo Anaya Gómez, tras la finalización de los trabajos de conservación y restauración llevados a cabo por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).

Según ha informado la Agrupación en una nota, se trata del único ejemplar original del autor que conserva la Agrupación, "una pieza de extraordinario valor patrimonial y artístico que permite conocer de primera mano el proceso creativo del cartel definitivo de aquel año".

La obra presenta una "técnica mixta, en la que el artista combina el lápiz de grafito para el trazado general con lápices de colores, especialmente visibles en los detalles del rostro y en los reflejos del río Guadalquivir, aportando matices de gran riqueza expresiva".

En cuanto a su estado de conservación previo, el boceto mostraba importantes signos de deterioro, especialmente en el soporte. Las condiciones ambientales inadecuadas, con niveles elevados o fluctuantes de temperatura y humedad, habían provocado amarillamiento, resequedad y fragilidad del papel.

Además, los pliegues centrales ocasionaron dobleces, arrugas y desgarros que comprometían su estabilidad físico-mecánica. Las zonas más afectadas se localizaban en los bordes superior e inferior, donde se concentraban pérdidas de material y roturas de mayor entidad. A ello se sumaba la presencia generalizada de polvo, suciedad superficial y manchas de diversa naturaleza, destacando el fenómeno de 'foxing' en toda la superficie, debido a la ausencia de un sistema de protección adecuado.

La intervención desarrollada por el IAPH ha incluido "una serie de tratamientos especializados, entre los que destacan la limpieza mecánica en seco y húmeda controlada, la eliminación de añadidos en el reverso, la desacidificación del soporte, la consolidación de grietas y desgarros, así como la reintegración manual de las pérdidas. Finalmente, se ha diseñado y confeccionado un sistema de protección a medida que garantiza su correcta conservación futura".

El acto de levantamiento del depósito de la obra ha contado con la presencia del jefe de Intervención en el Patrimonio en el IAPH, José Luis Gómez Villa, junto al equipo técnico responsable de la intervención, así como del presidente de la Agrupación, Manuel Murillo.

Con esta actuación, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba refuerza su "compromiso con la conservación y puesta en valor del patrimonio cofrade, recuperando una pieza clave para la memoria visual de la Semana Santa cordobesa y para el estudio de la evolución del cartelismo en la ciudad".