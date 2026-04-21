Albolote (Granada) se convierte en escenario del circo contemporáneo con el festival 'Entreplazas'

Presentación del festival 'Entreplazas'. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Cultura y Educación de Granada, Pilar Caracuel, ha presentado el Festival de Circo y Artes de Calle de Albolote 'Entreplazas', que se desarrollará del 21 al 24 de mayo en varios puntos estratégicos del municipio.

Caracuel ha destacado que "este evento permite hacer la cultura accesible, viva y ponerla en contacto directo con la ciudadanía, llevando las artes escénicas a los espacios públicos y fomentando la participación de todos los públicos".

Además, la diputada ha detallado que "la programación pone especial atención en el público joven y en el ámbito educativo, con propuestas como 'Nuevas Miradas de Circo', que permiten al alumnado conocer desde dentro el proceso creativo y el lenguaje escénico, despertando nuevas sensibilidades culturales".

Por su parte, el alcalde de Albolote, Salustiano Ureña, ha señalado que el municipio "sigue apostando firmemente por las artes escénicas, con una programación estable que llena de vida, creatividad y cultura sus calles y plazas durante todo el año, muy especialmente en la época estival".

"Se trata de un evento cultural único que responde de manera directa a la acción de fomento propia de la administración pública, promoviendo el desarrollo de una iniciativa con una clara vocación de interés general y acceso universal a la cultura".

PROGRAMACIÓN

La programación arranca los días 20 y 21 de mayo con 'Nuevas miradas del Circo: Descubriendo la escena desde dentro', de la compañía Vaivén Circo, una actividad matinal dirigida a centros escolares que propone talleres, encuentros con artistas y demostraciones en vivo para acercar el circo al ámbito educativo.

El jueves 21 de mayo, a las 19,00 horas, se desarrollará la ruta itinerante 'Que suene la calle', de Gata Brass Band, un espectáculo que llenará de ritmo y energía el espacio urbano.

El viernes 22 de mayo, a las 19,00 horas en la Plaza de España, se representará 'El Gran Final', de Bucra Circus, una propuesta que rinde homenaje al circo clásico con humor y emoción.

Ese mismo día, a las 21,00 horas en el Parque Guaynabo, será el turno de 'Charlas de azucarillo', de Las Couchers, una divertida parodia de las charlas motivacionales.

El sábado 23 de mayo, comenzará a las 12,00 horas, en la Plaza de las Flores, con 'Ejes', de Zirkozaurre, una pieza poética basada en el virtuosismo con diábolos.

A las 19,00 horas, en la Plaza de España, se podrá disfrutar de 'Siéntese', de Maintomano, una propuesta de humor absurdo en torno a una silla.

La jornada concluirá a las 21,00 horas, en el Parque Guaynabo, con 'La piedra de madera', de la compañía EIA, que combina acrobacias, equilibrio y emoción.

El festival se cerrará el domingo 24 de mayo, a las 12,00 horas en el Parque Guaynabo, con 'Ricky, el profesor de tenis', de J. Luis Redondo, un espectáculo lleno de humor y situaciones disparatadas que pondrá el broche final a esta edición.