Alcalá la Real (Jaén) conmemorará el V centenario de la visita de Carlos V con una recreación histórica en la Mota

El alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera (i), junto al concejal Juan Manuel Marchal, presenta la recreación. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

Alcalá la Real (Jaén) celebrará el próximo 28 de mayo una recreación histórica para conmemorar el quinto centenario de la entrada del emperador Carlos V e Isabel de Portugal en la ciudad.

El 28 de mayo de 1526, el rey juró los privilegios de Alcalá en la Fortaleza de la Mota, donde hizo parada con su esposa en su camino hacia Granada tras contraer matrimonio en Sevilla.

El Ayuntamiento quiere poner en valor este acontecimiento histórico que convirtió al municipio en "escenario de una de las grandes ceremonias públicas del Renacimiento". Ha recordado, además, que, tras esta visita, ningún otro monarca ha vuelto a pasar por Alcalá la Real.

El alcalde, Marino Aguilera, ha explicado que la recreación tendrá como punto de partida la oficina de información turística de la Fortaleza de la Mota, a las 19,30 horas, y pasará por la Puerta de la Imagen. En este punto, esperará una comitiva para conducirse hacia las Casas de Cabildo, donde se representará la jura de los privilegios que en su día hizo Carlos V.

El desfile contará con representantes de la Corporación municipal y el Grupo de Recreación Histórica de Úbeda, a los que se sumará todo el público que desee asistir, para revivir lo acontecido hace ahora 500 años. El evento se basará en el rigor histórico del protocolo, la jerarquía y la simbología del siglo XVI, así como en la indumentaria de la monarquía de entonces.

Aguilera ha invitado a la ciudadanía y visitantes "a sumarse y participar de esta cita con la historia". "Y acompañarnos en esta recreación que nos permitirá revivir un episodio único de nuestro pasado y seguir poniendo en valor el importante patrimonio histórico y cultural de Alcalá la Real", ha afirmado.

Esta no será la única actividad que organice el Ayuntamiento con motivo de este centenario, ya que se trabaja en la programación de otras más que rememoren el paso de Carlos V e Isabel de Portugal por Alcalá la Real. En este sentido, también se ha celebrado recientemente el IV Congreso Carolvs, que ha abordado la historia, poder y sociedad en tiempos del emperador.