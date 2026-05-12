El alcalde de Adamuz (Córdoba) afea a Moreno la "utilización política" del accidente en campaña: "La ayuda llegó tarde"

Archivo - El alcalde de la localidad cordobesa de Adamuz, Rafael Moreno, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Adamuz (Cordoba), al cumplirse un mes del trágico accidente ferroviario. A 18 de febrero de 2026 en Ada - María José López - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Moreno Reyes, ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, por la "utilización política" del accidente ferroviario que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y más de 120 heridos tras la colisión entre un tren Iryo y otro Alvia a la altura de este municipio en el segundo debate de la campaña de las elecciones del 17M celebrado en Canal Sur y ha criticado que "la ayuda llegó tarde" y la mayoría de los heridos estuvieron "sin atención sanitaria organizada" durante las primeras horas.

Moreno Reyes se ha pronunciado de este modo en una publicación en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, realizada poco después de que Moreno reprochase a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, la falta de explicaciones y de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de la Nación cuando han pasado más de 100 días desde el siniestro ferroviario de Adamuz.

"Estaba tardando mucho en salir al debate electoral el tema del accidente de Adamuz. Finalmente lo ha sacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y sinceramente no esperaba esta utilización política de algo tan doloroso", ha asegurado el alcalde de Adamuz, que ha explicado que no se había pronunciado hasta ahora públicamente porque prefiere "guardar silencio, dejar trabajar a quienes tienen que investigar y esperar a que se esclarezca todo lo ocurrido, y espero que eso suceda pronto".

Acto seguido ha relatado "lo que viví en primera persona aquella noche en el lugar del accidente". "Todos conocemos la hora a la que ocurrió el siniestro. Lo que muchas personas no saben es que pasadas las 21.30 horas la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada. Durante mucho tiempo, cerca de dos horas, quienes estuvimos atendiendo a viajeros y heridos fuimos, principalmente, vecinos y vecinas de Adamuz, gente sin formación para ello", ha detallado.

"LA COORDINACIÓN POSTERIOR FUE BUENA, PERO DOS HORAS DESPUÉS"

"Una hora después del accidente únicamente habían llegado ocho ambulancias. El dispositivo de emergencias tomó realmente el control y montó el 'hospital de campaña' pasadas las 22:00 horas. Pregunté una. Y mil veces y allí nadie había al mando, tuvimos a apañarnos como podíamos, sin conocimientos ni formación, repito. Eso evidencia algo que vimos quienes estuvimos allí: la ayuda llegó tarde. La coordinación posterior fue buena, sí, fue excelente, pero dos horas después", ha proseguido el alcalde de Adamuz.

Sobre el dispositivo desplegado en la Caseta Municipal, Moreno Reyes ha relatado que "ocurrió exactamente lo mismo" y "hasta las 23.30 horas no se movilizó ningún dispositivo sanitario allí", de forma que "los únicos sanitarios presentes durante todo ese tiempo fueron enfermeras, médicos y auxiliares de ayuda a domicilio de Adamuz, personas de nuestro pueblo que dieron un paso al frente sin preguntar, sin mirar el reloj y sin esperar nada a cambio".

"Por eso digo, con absoluta claridad, que si no llega a ser por la gente de Adamuz, por quienes estuvieron aquella noche en el lugar del accidente y en la caseta municipal, no sé qué habría pasado. Y también digo algo más: si el pueblo de Adamuz no se hubiera movilizado de la manera en que lo hizo al día siguiente, se estarían pidiendo muchas responsabilidades y alguna cabeza", ha subrayado antes de preguntarse "qué hubiera sido de los heridos sin atender dos horas después del pasar el siniestro".

Por todo ello, el alcalde de Adamuz ha defendido que "desde aquí se ayudó en silencio, con humanidad y con una entrega ejemplar", por lo que ha advertido de que no va a "consentir que ahora se utilice electoralmente el accidente de Adamuz porque quienes hoy intentan sacar pecho saben perfectamente dónde se falló aquella noche y saben también que el pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar".