Víctimas de Adamuz piden "no politizar" el accidente y critican que se usara en el debate

Archivo - El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper, ha criticado que se "usara" el accidente ferroviario del 18 de enero durante el segundo debate de la campaña de las elecciones del 17M celebrado en Canal Sur, ya que ha insistido en que desde "el minuto uno" han pedido "no politizar el sufrimiento de las víctimas".

En declaraciones a Europa Press, Samper ha insistido en que "desde el minuto uno" han manifestado "abiertamente" que este accidente "no se politizara y no se usara en ningún momento como arma electoral y para hacer caja, mucho menos, de cara a unas elecciones".

"Por ello, nos parece totalmente fuera de lugar las manifestaciones que se hicieron en el debate y estamos absolutamente en contra, e incluso que se haya nombrado siquiera. Estamos absolutamente en contra y nos parece un acto deleznable que se pueda usar el sufrimiento de las víctimas con este motivo", ha aseverado.

De este modo, ha incidido en que esta opinión es el conjunto de las víctimas, ya que la asociación "representa un 95% de las mismas" y ha asegurado que "todos" están en contra de ello. "De hecho, en el grupo que tenemos en redes sociales lo hemos manifestado muchos de nosotros porque así es que venimos diciéndolo desde el minuto uno que esto no puede usarse de este modo ya digo estamos absolutamente en contra".

Además, Samper ha dado su respaldo a las declaraciones del alcalde de Adamuz, Rafael Moreno Reyes, en las que ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, por la "utilización política" y que "la ayuda llegó tarde" y la mayoría de los heridos estuvieron "sin atención sanitaria organizada" durante las primeras horas.

Al respecto, Samper ha indicado que el alcalde "ha sido muy prudente a lo largo del accidente" y "ha cumplido su misión, que en aquel momento fue ayudar a las víctimas" y desde su cargo institucional "no ha hecho manifestaciones en ninguno de los sentidos" que es lo que ellos han pedido "desde el primer momento".

"Pero claro, ya tuvo que saltar, es lógico, es que estas cosas no las podemos consentir. Estamos absolutamente de acuerdo con las manifestaciones que ha hecho él públicamente", ha incidido.

De este modo, sobre la posibilidad de alguna acción para exigir a los partidos que no se use el accidente, Samper ha asegurado resignado que no lo van a hacer porque es "algo que es de sentido común". "Si hasta este momento no se ha hecho uso de este sentido, pues para qué pedirlo más", ha remarcado.

"Desde el minuto uno hemos manifestado en todos los medios de comunicación y a todas las instituciones que no se hiciera y se hace igualmente. Entonces, bueno, qué sentido tiene ya volver a reclamarlo si es que vemos que no hay mucha lógica para atendernos", ha concluido.