El alcalde confía en que Córdoba sea sede de la Autoridad Independiente para la Investigación de Accidentes

Archivo - Estadio Nuevo Arcangel de Córdoba, donde se ubicaría la sede del nuevo ente. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, confía en que la ciudad sea sede de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes, tanto aéreos como ferroviarios y marítimos, para lo cual han tenido respuesta del Gobierno "solicitando ampliación de la información que se suministró", pendientes de hacer una visita técnica.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha explicado que se ha presentado la candidatura y se han ofrecido unos espacios, las oficinas que están en el Estadio del Nuevo Arcángel, con los bajos de manera temporal para "uso inmediato", y han sido "bien acogidos", según ha comentado.

En este sentido, ha precisado que desde el Gobierno han pedido "información complementaria de carácter técnico en cuanto a la fórmula jurídica en la que se iba a producir esa cesión, si era de forma definitiva, si nos hacemos cargo de la transformación de las oficinas que están en bruto y si vamos a aportar algo".

Al hilo, ha asegurado que le gusta que hayan pedido ampliación de información, porque "eso indica que hay interés, si no, no preguntarían directamente", de modo que "lo malo hubiera sido que no quisieran tener más información".

Ante ello, ha afirmado que "se les está preparando la contestación, si no se ha enviado ya", a lo que ha agregado que "iban a hacer una visita técnica a las instalaciones y a las oficinas para conocerlo de primera mano". Por tanto, Bellido está "esperanzado en que todo acabe bien y trabajando para que sea así".