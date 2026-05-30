El alcalde de Córdoba lamenta la muerte de la cineasta Josefina Molina, "una gran referente de la cultura"

Archivo - El alcalde de Córdoba, José María Bellido. - Ricardo Rubio - Europa Press

CÓRDOBA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha lamentado este sábado el fallecimiento de la cineasta cordobesa Josefina Molina, a los 89 años en Madrid.

En un audio remitido a los medios, Bellido ha valorado a Molina como "una gran mujer" y como "una gran referente del mundo de la cultura". "Josefina Molina fue una gran creadora de mucho talento del mundo del cine y la televisión", ha apostillado.

Asimismo, el primer edil ha asegurado que los cordobeses "nos sentimos orgullosos de cómo llevó el nombre de nuestra ciudad por toda España, en materia cultural, en la industria del cine y en la industria de la televisión".

Al hilo, ha el regidor ha asegurado que Molina "fue una pionera y abrió paso a otras muchas mujeres en ese mundo", y por eso ha trasladado el pésame "del Ayuntamiento de Córdoba, de toda la ciudadanía, a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos y en general a todo el mundo de la cultura".

Nacida en Córdoba en 1936 al poco de estallar la Guerra Civil, Molina quedó "fascinada" con 'El río', de Jean Renoir, lo que motivó a que comenzara su andadura como directora de cine. Asidua en videoclubs, tal y como ha relatado la Academia de Cine, fundó una compañía de teatro con la que dirigió cuatro obras. Posteriormente, en 1962, colaboró en el programa de radio 'Vida de espectáculo' con la sección feminista 'La mujer y el cine'.

Tras diversos trabajos como ayudante de realización, su salto en el cine llega en 1973 con la adaptación de 'Vera, un cuento cruel', protagonizada pro Fernando Fernán-Gómez, Julieta Serrano y Alfredo Mayo, y con un guion en el que participó Lola Salvador Maldonado.

No obstante, su trabajo más destacado no llegó hasta 1981 con 'Función de noche', un largometraje a medio camino entre la ficción y el documental, donde los actores Lola Herrera y Daniel Dicenta mantienen una "descarnada conversación sobre el fracaso de su matrimonio".