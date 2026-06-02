El alcalde de Córdoba lamenta la pérdida de "un gran servidor público" con el fallecimiento de Villamandos

Archivo - (Desde izda.) el presidente de Asfaco, Miguel Ángel Tamarit, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, en una imagen de archivo. - MADERO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha lamentado este martes la pérdida de "un gran servidor público" con el fallecimiento este mismo día del consejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en funciones, José Carlos Gómez Villamandos.

A este respecto y a través de un mensaje en su perfil oficial de 'X', consultado por Europa Press, Bellido ha dicho estar "profundamente triste por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos", ya que "perdemos a una magnífica persona y a un gran servidor público".

Junto a ello, el alcalde de Córdoba ha destacado también de Gómez Villamandos "su labor como rector" de la Universidad de Córdoba (UCO) y "como consejero", pues, según ha señalado, su trabajo "fue vital para el impulso de la Universidad andaluza y para lograr el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). DEP".