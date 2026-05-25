Alcalde de Córdoba y subdelegada valoran la ausencia de incidencias destacables pese a la afluencia "masiva" a la feria

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, visitan la comisaría conjunta de Policía en el recinto ferial El Arenal. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, han valorado este lunes la ausencia de incidencias destacables pese a la afluencia "masiva" al recinto ferial en los tres primeros días de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

En una atención a medios al presentar la Comisaría Conjunta de Policía Nacional y Local en la cita festiva en el recinto El Arenal, el regidor ha declarado que "el primer fin de semana de feria se está convirtiendo en el de más afluencia".

Al respecto, Bellido ha indicado que "durante el viernes y el sábado hubo una afluencia masiva, que no se saldó con unas incidencias que impidieran la convivencia", de manera que "todo se desarrolló con mucha gente, pero con normalidad".

Mientras, ha comentado que este año se ha cambiado "la forma de funcionar", agradeciendo en este caso a Policía Nacional y a la Subdelegación del Gobierno su colaboración, porque "el cambio fundamental radica en que la seguridad ciudadana dentro del recinto recae principal y fundamentalmente sobre Policía Nacional y Policía Local se hace cargo de los accesos, vigilancia y cumplimiento de ordenanzas de la propia feria y botellón", algo que está "funcionando satisfactoriamente durante este año", ha asegurado.

También, ha apuntado que "está funcionando muy bien el nuevo sistema de videovigilancia, que de forma conjunta se trabaja entre Policía Local y Nacional". Son más de 50 cámaras distribuidas por todo el recinto ferial que "ayudan mucho a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tanto del Estado como locales para vigilar".

En palabras del alcalde, "en términos generales no está habiendo incidentes de mucha gravedad y el comportamiento está siendo muy bueno y muy responsable en el recinto ferial".

Además, se ha mostrado "muy satisfecho" con la acogida de los cordobeses a la instalación de los toldos en parte de las calles del recinto para generar sombra ante las altas temperaturas que se registran, al tiempo que ha avanzado que seguirán plantando árboles para tal fin, de modo que "dentro de muchos años, lo ideal será que ya no haya toldos porque los árboles sean los que prácticamente den sombra en todo el recinto o los toldos se reducen a la mínima expresión".

Por su parte, la subdelegada ha afirmado que es "una feria muy tranquila, sin incidentes más allá de lo que supone tener una concentración de personas tan importante como la tenida en este fin de semana". En estos tres días ha habido nueve detenciones y 237 identificaciones, que "no son datos especialmente relevantes en una cantidad de gente tan importante como ha habido estos tres días", ha puntualizado.

Asimismo, ha subrayado que "las cámaras suponen una cuestión importantísima para la seguridad de toda la gente que viene a la feria, con una coordinación magnífica entre Policía Nacional y Local". Espera que a lo largo de los días que quedan de feria se puedan "seguir dando buenos datos".

PROTOCOLO DE CRUZ ROJA POR CASOS DE SUMISIÓN Y AGRESIÓN SEXUAL

Preguntada por el hecho de que Cruz Roja haya activado este domingo protocolos ante posibles casos de sumisión química y posible agresión sexual, la subdelegada ha manifestado que la Policía Nacional y la Local no tienen ninguna denuncia dentro del recinto ferial referido a estos hechos, de modo que "no se está investigando", ha afirmado.

Según han adelantado desde Cruz Roja, se han activado los protocolos de actuación "siguiendo los procedimientos establecidos de atención sanitaria, acompañamiento y coordinación con los recursos especializados". En ambos casos se ha actuado "siempre bajo el criterio de posible caso, priorizando la protección, la atención integral y la confidencialidad de las personas afectadas".

El dispositivo de Cruz Roja, que permanecerá activo hasta el día 31 de mayo, está diseñado para adaptarse a la afluencia de público en cada momento, pudiendo alcanzar hasta 30 profesionales y personas voluntarias trabajando simultáneamente en los momentos de máxima actividad.

El operativo cuenta con ambulancias de soporte vital básico y avanzado, vehículo de intervención rápida, centro móvil de coordinación y un puesto sanitario con áreas de triaje, atención urgente, observación y apoyo psicosocial. Ante el aumento de las temperaturas y la previsión de que continúen los días de alta afluencia, Cruz Roja insiste en la importancia de adoptar medidas básicas de prevención para evitar golpes de calor.

ACTUACIONES DE LOS AGENTES POLICIALES

En cuanto al balance de actuaciones, este domingo y hasta las 08,00 horas de este lunes, la Policía Nacional ha detenido a tres personas, una por un delito contra la salud pública y atentado contra agente de la autoridad, otra por atentado contra agentes de la autoridad y una tercera detenida por reclamación judicial.

Además, los agentes han identificado a 98 personas; han actuado en cinco riñas; han levantado 38 actas por incumplimientos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y han ayudado en cuatro servicios humanitarios.

Mientras, la Policía Local ha intervenido desde las 08,00 horas del domingo hasta las 08,00 horas del lunes en tres auxilios por intoxicación de alcohol o drogas; en nueve infracciones a los normas municipales, con cinco por negar acceso a casetas; dos por hojas de reclamaciones, y otras dos por actuaciones con un taxista no autorizado y un aparcacoches no autorizado, entre otras.