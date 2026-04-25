El alcalde de Córdoba valora a la provincia como una "ciudad top" que lidera la gestión del patrimonio mundial

Archivo - El alcalde de Córdoba y vicepresidente de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM), José María Bellido. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

DUBROVNIK/CÓRDOBA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba y vicepresidente de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM), José María Bellido, ha presidido las tres sesiones del 64º Consejo de Administración de dicha entidad, que se celebró en Dubrovnik (Croacia) este jueves y el viernes. Ante la ausencia del presidente, el alcalde de Quebec, ha sido el propio Bellido el que ha liderado dichas sesiones al estar su mandato próximo a finalizar.

En un audio remitido a los medios por parte del Consistorio, ha reivindicado que Córdoba es "una ciudad top" que lidera "la conservación, la gestión y la convivencia", en el marco de unas reuniones "importantes" por los asuntos tratados y por las "perspectivas de futuro".

"Estamos liderando en el mundo las políticas en cuanto a gestión de cascos históricos", ha declarado el primer edil, en una reunión "que agrupa en torno a 110 ciudades en todo el mundo", y que tienen en común la posesión de zonas históricas declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Asimismo, el alcalde ha asegurado que el conjunto de ciudades adscritas al OCPM están "trabajando en el nuevo proceso urbano, que es lo que define a esta organización, en impulsar nuevos procesos urbanos en las ciudades patrimonio". "El enfoque crece desde el ámbito de la conservación patrimonial, que por supuesto es primordial, pero no solo a eso, sino a la habitabilidad de nuestras ciudades y de nuestros conjuntos históricos".

"Aquí estamos hablando de retos comunes, de retos como tienen que ver con la gestión del turismo, que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con la calidad de vida, y también hay que tener en cuenta, como pasa en otras muchas redes de ciudades, que hay situaciones muy plurales", ha añadido.

En materia de turismo, el regidor ha concretado que el reto es la compatibilidad entre "el turismo, la calidad de vida y la sostenibilidad de nuestras ciudades". Pese a la diversidad de ciudades y de sus particularidades, Bellido ha asegurado que comparten "retos comunes", puesto que "colaboran" entre sí para "poner sobre la mesa soluciones".

"Vamos a apoyarnos unas a otras, no solo en las experiencias que ya hemos vivido, en los retos que ya algunas hemos superado y otras pues veremos cómo han superado otras ciudades, sino también en el apoyo técnico", ha avanzado.

En esta línea, el alcalde ha agregado que, además de reivindicar lo municipal y lo local, Córdoba va a apoyarse en "nuestra tremenda red de técnicos para establecer mecanismos de coordinación que nos permitan, a través de esas experiencias compartidas, adoptar mejores soluciones y también ser una organización que ha puesto utilidad desde los datos objetivos, desde la medición del dato".

En suma, ha considerado que Córdoba está demostrando su compromiso con la gestión del patrimonio mundial. "Me siento muy orgulloso, porque este es un logro de toda la sociedad, no es algo de mi gobierno ni mío como alcalde, sino que son décadas de evolución como ciudad, con un compromiso muy sostenido con la gestión del patrimonio", ha finalizado.