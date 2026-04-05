El alcalde destaca la normalidad sin incidencias en Semana Santa, el trabajo de cofradías, seguridad y servicio público

Archivo - Imagen de archivo del alcalde de Jaén, Julio Millán. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha destacado este domingo la normalidad sin incidencias como "nota dominante" de la Semana Santa 2026, que demuestra el buen momento de la ciudad y el trabajo de cofradías y dispositivos de seguridad y servicio público con un "gran resultado".

Según ha informado el Ayuntamiento de Jaén en una nota, el alcalde ha resaltado la capacidad de acogida de la capital durante la Semana de Pasión marcada por el buen tiempo y la ausencia de incidencias de importancia. "Han venido miles de personas a la ciudad desde distintos puntos de Andalucía y de España que han recibido el calor y la buena disposición de los jiennenses y de quienes hacen posible esta Semana Santa, también de los sectores de la hostelería y el alojamiento".

En este sentido, Millán ha señalado que no se han producido incidentes reseñables en el dispositivo de seguridad habilitado durante estos días más allá de algún accidente de tráfico e incidencias de menor entidad. "Nada que haya opacado esta Semana Santa marcada por el buen tiempo".

Asimismo, ha felicitado en su nombre y en el equipo de Gobierno a la Agrupación de Cofradías y a todas ellas a título individual "que han hecho posible esta Semana Santa con dedicación y con mimo". Felicitación que ha hecho extensiva a todos los que, del primero al último, han trabajado en su realce, como las bandas de música.

Por último, el regidor ha agradecido a los servicios de seguridad, desde Protección Civil a Bomberos y Policía Local así como al dispositivo de limpieza "por su implicación en este resultado".