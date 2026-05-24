La Alhambra y el Generalife acogen más de medio centenar de producciones audiovisuales en 2025

Archivo - Alcazaba de la Alhambra, vista de la ciudad de Granada - ALHAMBRA - Archivo

GRANADA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife, en la ciudad de Granada, ha sido escenario durante el pasado año 2025 de un total de 57 filmaciones audiovisuales o producciones fotográficas, lo que da cuenta del gran interés que entre el sector de la imagen mantiene año tras año el que es uno de los monumentos más visitados de España.

Así lo han dado a conocer a Europa Press desde el Patronato de La Alahmbra y el Generalife, entidad que señala que de estas tomas de imágenes, 30 eran de origen nacional y 27 extranjeras, en concreto, de Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Grecia, Serbia, Eslovenia, Corea del Sur, Singapur, Reino Unido, Argentina y Estados Unidos.

Y según señalan, la mayoría fueron producciones culturales, patrimoniales y turísticas sobre Andalucía en general, o sobre Granada y la Alhambra en particular, principalmente centradas, en este último caso, en la arquitectura y los jardines históricos del conjunto.

Además, en 2025, también hubo filmaciones específicas dedicadas a las figuras del pintor Mariano Fortuny y al compositor Manuel de Falla, ambos muy ligados al monumento nazarí, y también sobre la pintora Soledad Sevilla o vinculadas a la figura del poeta granadino Federico García Lorca.

"Las producciones audiovisuales y fotográficas que acoge el conjunto monumental constituyen una herramienta de primer orden para la sensibilización sobre el valor y la necesidad de conservación del patrimonio cultural", señalan a Europa Press desde el Patronato de la Alhambra y Generalife, adscrito a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

"A través de estas iniciativas, la Alhambra alcanza nuevas audiencias en todo el mundo, contribuyendo a la documentación y divulgación de su excepcional riqueza histórica, artística y paisajística", añaden.

En cuanto a la distribución de estas tomas audiovisuales a lo largo del año, en 2025 hubo una media de casi cinco al mes (4,75), y si bien la distribución mensual fue, por lo general, equilibrada, agosto fue claramente el menos elegido por los profesionales de la imagen probablemente por las temperaturas que se llegan a alcanzar en el octavo mes del año en la capital nazarí.

Así, en enero de 2025 se recogieron imágenes en el conjunto monumental granadino para tres producciones; en febrero fueron seis; en marzo, cinco; y en abril, mayo y junio se adjudicaron seis permisos en cada mes para grabar o fotografiar en la Alhambra y el Generalife para recopilar material para producciones audiovisuales.

En el segundo semestre del año pasado, el mes de julio se saldó con cinco permisos concedidos; agosto solo fue escenario de una producción; en septiembre, cinco; en octubre, seis; y en noviembre y diciembre, cuatro en cada mes.

Las producciones audiovisuales cuyas tomas de imágenes se desarrollan en el interior del recinto monumental son gestionadas y atendidas entre los servicios de Difusión e Instituciones Culturales y los de Visita Pública y Comercialización, ambos pertenecientes al Patronato de la Alhambra y el Generalife.