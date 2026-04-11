La Alhambra de Granada licita el contrato para cuidar sus más de 100.000 metros cuadrados de huertas y bosques

Archivo - Huertas del Generalife. Archivo. - PATRONATO DE LA ALHAMBRA - Archivo

GRANADA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alhambra ha sacado a licitación el contrato para la conservación y mejora de las huertas y arboledas del Generalife, así como para labores auxiliares de zonas verdes e infraestructuras hidráulicas en el conjunto monumental y su entorno.

En total se trata de conservar más de 100.000 metros cuadrados de huertas, arboledas, bosques, y zona forestal cuya gestión depende del recinto nazarí, según se desprende de los pliegos técnicos, consultados por Europa Press.

El objetivo de este nuevo contrato será, por una parte, garantizar el cultivo de las huertas con especies hortícolas apropiadas desde el punto de vista histórico, agronómico y botánico.

Por otro lado, la Alhambra quiere recuperar progresivamente los sistemas de riego, los balates y elementos de menor envergadura asociados a las tablas de cultivo, los suelos y, en suma, el paisaje e identidad de estos espacios.

Estos objetivos se encuentran de hecho plasmados en el plan director del monumento, donde se recoge que el patrimonio vegetal de la Alhambra va más allá de la flora ornamental o de los jardines históricos.

Las huertas del Generalife se consideran de hecho una parte fundamental del paisaje del recinto y un referente ineludible de sistemas agrarios en el monumento; y se propone su conservación y puesta en valor "como espacios de gran valor medioambiental, histórico y cultural".

Lo que se busca es una gestión integral que permita compatibilizar la explotación sostenible de los recursos vegetales y su adecuada conservación.

El nuevo contrato, con un importe de licitación de algo más de 600.000 euros, recoge la necesidad de conservar un total de 106.344 metros cuadrados de huertas, arboledas, bosques, y zona forestal divididos en doce espacios.

Entre ellos están las huertas Colorada, Grande, Fuente Peña y de la Mercería; además del Bosque de la Umbría del Generalife o la Arboleda del Carmen de San Fenando.