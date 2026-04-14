Aminer incorpora como nuevo socio a Grupo Argenia, multinacional de ingeniería con sede central en Sevilla

Aminer incorpora como nuevo socio a Grupo Argenia. - AMINER

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica (Aminer) ha incorporado como nuevo socio a Grupo Argenia, multinacional de ingeniería con sede central en Sevilla especializada en el desarrollo de soluciones técnicas para el sector industrial a lo largo de todo el ciclo del proyecto.

Según ha detallado Aminer en una nota, con más de 140 técnicos en plantilla y más de 20 años de experiencia en instalaciones industriales de diversa tipología, Grupo Argenia participa en el diseño, optimización y ejecución de proyectos, con una amplia trayectoria en construcción industrial y civil, así como en el desarrollo de infraestructuras y activos clave para el sector.

Asimismo, la compañía desarrolla ingeniería básica y de detalle en edificaciones e instalaciones industriales, así como en equipos, tanques, tuberías y sistemas auxiliares, adaptando sus soluciones a las necesidades específicas de cada operación. Además, integra metodología BIM (Building Infomation Modeling), un sistema basado en la creación de modelos digitales 3D inteligentes y modelos orientados a aportar valor en las fases de operación y mantenimiento.

Además, su actividad incluye asesoría técnica en estudios de viabilidad, I+D y supervisión de obras, con un enfoque centrado en la mejora de la producción, el control ambiental, la sostenibilidad y la gestión del agua. Para Aminer, la incorporación de Grupo Argenia supone sumar una ingeniería con experiencia en el desarrollo de soluciones técnicas para el sector, reforzando el ecosistema empresarial vinculado a la minería metálica.

SOBRE AMINER

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a compañías vinculadas a la minería metálica y a su tejido auxiliar en España. La asociación representa sus intereses y contribuye a difundir la aportación de una actividad minera desarrollada bajo criterios de sostenibilidad al conjunto de la economía.