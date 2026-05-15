Aminer suma 26 nuevas incorporaciones en el último año, alcanzando en total de 100 empresas asociadas

Archivo - El presidente de la asociación sectorial Aminer, Enrique Delgado. Imagen de Archivo - AMINER - Archivo

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La asamblea general de la asociación española de minería metálica Aminer ha aprobado este viernes el balance anual de la entidad, que ha alcanzado una cifra total de 100 empresas asociadas, al sumar 26 nuevas incorporaciones en el último año. De esta forma, Aminer ha incrementado un 35% sus empresas asociadas y ha ampliado su representación a distintas comunidades autónomas, tras aumentar su ámbito de actuación para convertirse en asociación nacional.

Según ha informado Aminer en una nota, en los últimos meses ha realizado actividades en Madrid y Galicia a pesar de estar centrada en Andalucía. Además, prepara nuevas iniciativas en Cataluña. Igualmente, la asociación también ha incrementado su personal, ha sumado una nueva comisión de trabajo a su estructura --la Comisión Financiera-- y ha alcanzado acuerdos estratégicos con empresas colaboradoras para impulsar la proyección de los eventos sectoriales que organiza, comenzando por el Mining and Minerals Hall, que en octubre cumple su sexta edición.

En el balance anual, presentado por la gerente ejecutiva de Aminer, Estefanía Delgado, ha informado sobre la creación del Ceims (Centro de Excelencia e Innovación en Minería Sostenible), la puesta en marcha para el próximo curso de dos cátedras de estudios y un nuevo enfoque en las actividades formativas y en la participación en foros sectoriales, nacionales e internacionales, para consolidar a la entidad como "referente del sector en estos ámbitos y generar sinergias con empresas, organismos y administraciones".

Asimismo, la asamblea general también ha aprobado el balance anual de Aminer, cuyos indicadores respaldan su liquidez, solvencia y rentabilidad, así como el informe socioeconómico realizado sobre el año 2024, que acredita que las empresas asociadas producen un valor añadido bruto de casi 1.100 millones de euros en otros sectores, generan más de 13.000 empleos y contribuyen a las arcas públicas con casi 208 millones de euros en impuestos.

De cara a sus actividades de divulgación, para dar a conocer a la sociedad que la minería moderna es una actividad "innovadora, sostenible y comprometida con el medio ambiente", la asociación también ha renovado su imagen corporativa y su página web.

Por su parte, el presidente de Aminer, Enrique Delgado, ha señalado en su intervención que la minería es un sector "estratégico, imprescindible para garantizar la soberanía europea en ámbitos clave" y ha apostado por impulsar el aprovechamiento de los recursos naturales con los que cuenta España. Además, ha llamado a reforzar la cadena de valor mediante la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías que permitan "garantizar la competitividad al tiempo que se mantienen los más altos estándares de seguridad, protección ambiental y desarrollo socioeconómico que caracterizan a la minería moderna".

En este sentido, la asamblea --a la que han asistido representantes de la práctica totalidad de las empresas asociadas a Aminer-- ha sido inaugurada por el director general de Minas de la Junta de Andalucía, Jesús Portillo y clausurada por la delegada territorial de Industria, Energía y Minas en Huelva, Lucía Núñez.

LAURA OJEA, GANADORA DEL VII PREMIO DE PERIODISMO PACO MORENO

En la asamblea se ha hecho entrega del VII Premio de Periodismo Paco Moreno, convocado por Aminer y que este año ha distinguido un trabajo en formato podcast de la periodista Laura Ojea. Titulado 'Materias Primas y minería, ¿Qué puede hacer Europa para tener una industria autóctona?', el reportaje fue emitido por el canal Corriente Continua de El Español el 18 de septiembre de 2025. Es la primera vez que se premia un reportaje emitido fuera de Andalucía y la primera vez que el formato elegido es un podcast.

En este contexto, el jurado ha destacado la elección del tema, la claridad expositiva y la vocación divulgativa sobre las materias primas en la minería europea; así como su lenguaje sencillo y fácil de entender, que "facilita que cualquier oyente pueda seguir el contenido". El premio, que tiene una dotación económica de 1.500 euros, ha sido entregado por el presidente de Aminer, Enrique Delgado.

Además del trabajo ganador, el jurado ha decidido destacar con un accésit un segundo reportaje, al considerar que cumplía con los requisitos de calidad, repercusión periodística y visión constructiva sobre la minería. Se trata del texto 'Materias primas críticas, estrategia europea para explotar nuevos yacimientos', de la periodista del Grupo Joly Nuria Ramos.

Publicado en Diario de Sevilla y el resto de las cabeceras regionales del grupo, el jurado ha destacado la elección de un tema de alto interés público, alineado con debates actuales sobre autonomía estratégica, la transición energética y la dependencia de las materias primas, que contextualiza el incremento de la demanda de estos materiales y la necesidad de explotarlos en Europa para reducir la dependencia de terceros países.

Por último, el accésit, dotado con 500 euros, ha sido entregado por la ganadora de la VI edición del Premio de Periodismo Paco Moreno, la periodista Noelia Ruiz Alba. Dedicado a la memoria del fundador y primer presidente de Aminer, este galardón pretende reconocer el mejor trabajo periodístico publicado o emitido en prensa impresa y digital, radio o televisión, para la difusión de los valores y principios que sustentan la industria de la minería metálica, destacando su capacidad de "generar riqueza y empleo, la innovación, la sostenibilidad o el respeto ambiental en los procesos productivos".