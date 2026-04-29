Una amplia representación andaluza resulta finalista en los 29º Premios Max de las Artes Escénicas-Mérida.

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Max de las Artes Escénicas han dado a conocer a través de un comunicado, coincidiendo con el Día Internacional de la Danza, los finalistas de las 22 categorías a concurso de su 29ª edición. Entre ellos, figura una amplia representación andaluza.

Según ha detallado el comunicado, consultado por Europa Press, entre ellos se encuentran: DDC Danza-Daniel Doña, nominados en doble categoría (Mejor espectáculo de danza y Mejor coreografía, para Daniel Doña y Cristian Martín). También de Granada, La Buena Compalía (El bosque de Coco) y La Maquiné (¡Soy salvaje!), ambas en la categoría de Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar. Asimismo, la onubense El Aedo Teatro, en Mejor diseño de producción privada por Poeta (perdido) en Nueva York; y las intérpretes Isabel Vázquez, en la categoría de danza por Zambra de la buena Salvaje (Elena Carrascal, Sevilla), y la malagueña Mona Martínez, en la de Mejor actriz por Los nuestros (CDN/Inaem y Teatro Nacional de Cataluña).

Los galardones, organizados por la Sociedad General de Autores y Editores a través de Fundación SGAE y con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, tienen como propósito "estimular y premiar el talento de los profesionales del Teatro y la Danza de nuestro estado", además de la promoción de los espectáculos de la temporada.

La reunión del jurado tuvo lugar el pasado 23 de abril de forma telemática. De los 512 espectáculos inscritos en esta edición, 174 resultaron candidatos. De entre ellos, solo 34 montajes han llegado a la última fase, congregando un total de 77 finalistas.

No obstante, los ganadores de los 29º Premios Max-Mérida se darán a conocer el 1 de junio en la gala que se celebrará en el Teatro Romano, también con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo, jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, la dirección general de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, Klemark Performing Arts & Music Management y el Grupo Eulen. La ceremonia será retransmitida a través de La 2 de Televisión Española, el Canal Internacional de RTVE y vía streaming por RTVE Play.

Tras la primera fase de selección, designada por cinco jurados territoriales (dos por Madrid, uno por Cataluña y dos por Comunidades), un tribunal formado por los cincos presidentes de los jurados territoriales, cinco personalidades de las Artes Escénicas y un miembro del Comité Organizador ha sido el encargado de dirimir los finalistas de las 22 categorías que concursan en los 29º Premios Max-Mérida.

Además, a estas categorías se suman los tres trofeos especiales de designación directa: el Premio Max de honor, que ha distinguido al productor, gestor cultural y empresario teatral Jesús Cimarro; el Premio Max aplauso del público, que se concederá al espectáculo que haya cosechado un mayor respaldo del público, sustentado en la masiva asistencia de espectadores y su permanencia en cartelera, y el Premio Max aficionado o de carácter social (modalidad aficionado en 2026), que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas con una sobresaliente contribución en el sector.

Como novedad en esta edición, los Premios Max ampliaron a 22 las categorías a concurso, incorporando trofeos para el Mejor elenco de teatro y el Mejor elenco de danza, "una manera de reconocer a todo el equipo interpretativo de una producción en su conjunto". Además, aquellos creadores que participen en la categoría de Mejor autoría revelación podrán competir también por la Mejor autoría teatral o la Mejor coreografía.

ACERCA DE LOS PREMIOS MAX

Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios Max, cuyo galardón está diseñado por el poeta y artista plástico Joan Brossa (Barcelona-1919/1999), impulsor de uno de los colectivos renovadores del arte español de posguerra, se han consolidado a lo largo de estos años como el reconocimiento más amplio en el ámbito de las Artes Escénicas en el estado español, congregando en sus últimas ediciones a más de medio millar de espectáculos en competición.