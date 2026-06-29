Los andaluces realizaron 5,25 millones de viajes en el primer trimestre 2026, 3,38% menos que el año anterior

Turistas visitan la capital cordobesa en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en Andalucía realizaron 5,25 millones de viajes en el primer trimestre de 2026, lo que supone un descenso del 3,38% respecto al año anterior y su menor cifra desde 2022, cuando efectuaron 4,9 millones de viajes.

El gasto efectuado por los andaluces en estos viajes alcanzó los 1.41 millones de euros el año pasado, un 11,5% menos que en el mismo trimeste de 2025, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajes con destino interno aumentaron un 5,13% en el primer trimestre de 2026, con un total de 13.497.537 de pernoctaciones. Así, el 66,8% de las pernoctaciones, hasta las 9.016.106 sucedieron dentro de la comunidad autónoma, mientras que el 33,2% restante, 4.481.431 pernoctaciones fueron en otra comunidad autónoma.

De esta manera y con respecto al año anterior, las pernoctaciones dentro de la comunidad ascendieron un 8,08 mientras que a otra comunidad descendieron un 0,34.

En cuanto al gasto medio, cada persona gastó 268,55, un 8,41% menos que el año anterior, unos 79,89 euros al día.