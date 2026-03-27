Por Andalucía activa este sábado en Málaga sus voluntarios, que harán puerta a puerta contra "la pesadilla Moreno"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía celebra este sábado en Málaga el inicio de su campaña de movilización de voluntarios para afrontar las elecciones al Parlamento de Andalucía de 17 de mayo, que denomina 'De tú a tú por Andalucía'.

Su candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, participa en este acto a partir de las 10,00 horas, que se celebra en La Térmica de la capital malagueña. Junto a Maíllo estará el coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero.

En declaraciones este viernes a los medios de comunicación en Granada, Maíllo ha retratado este evento como "una jornada formidable" por el hecho de conseguir sumar a los militantes de su partido a esos voluntarios.

Ha subrayado de éstos que "se han apuntado al título individual" para ejercer una colaboración que ha enmarcado en "las ganas de que cambie el gobierno, de que la pesadilla Moreno Bonilla pase a ser parte de la historia negativa de la comunidad autónoma".

El también coordinador federal de IU ha expresado su "ilusión y esperanza" por el hecho de que "en apenas 24 horas 500 personas que se ofrecen como voluntarios para volcar la energía en apoyo a la coalición por Andalucía".

Ha explicado Maíllo que a partir de este sábado comenzará el despliegue de "estrategias de puerta a puerta", sobre las que ha apuntado que "hemos hecho toda la vida en Andalucía siempre que había elecciones municipales", por lo que ha reivindicado que se trata de un ejercicio que "estamos acostumbrados a hacer".

"Somos más de Nueva Carteya que de Nueva York, es decir, somos muy de los pueblos, del mundo real, de hablar a la gente en las puertas", ha explicado el candidato de Por Andalucía a la Junta, quien ha situado esa movilización como "nuestra fortaleza", ya que ha apostado en este sentido por "una política de contacto, de mirarnos a los ojos", por cuanto ha apostado por una "dimensión humana de la política".

"Lo que tenemos que hacer e invocar e interpelar a la población andaluza a un gobierno de cambio y si la gente quiere que la sanidad funcione tienen que votar a organizaciones como Por Andalucía", ha advertido Antonio Maíllo, quien ha apuntado que "si alguien quiere que la sanidad se hunda puede seguir haciéndolo votando al Partido Popular".

"Andalucía no es la postal que nos vende Moreno Bonilla, es la vida cotidiana de millones de personas que necesitan soluciones", ha señalado Maíllo.

Por Andalucía ha informado en una nota que este sábado se comenzará con una jornada de formación para los militantes y simpatizantes de las distintas fuerzas que integran la coalición: Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alternativa Republicana.

INSPIRADOS EN LA EXPERIENCIA DE MAMDANI EN NUEVA YORK

Apunta la coalición que ofrecerá a estos militantes y simpatizantes "las herramientas necesarias" para propiciar su despliegue en las ocho provincias andaluzas. Parte de este trabajo previo ha incluido procesos de formación específica inspirada en las experiencias de otras fuerzas de izquierda, como Zohran Mandani para llegar a la Alcaldía de Nueva York y Die Linke en las últimas elecciones en Alemania.

Maíllo ha subrayado además la importancia de este proceso para la construcción del programa electoral. "Nuestro programa no se ha hecho en un despacho, se ha construido con la voz de la gente. Porque solo así podremos ofrecer respuestas reales a los problemas reales", ha asegurado.

"Frente a la resignación, movilización. Andalucía no está condenada a seguir igual. Si la gente se organiza, participa y se implica, es posible un cambio político que ponga las instituciones al servicio de la mayoría social", ha afirmado Maíllo.

Por Andalucía ha sostenido que la campaña 'De Tú a Tú' supone "una nueva fase" dentro del camino para las elecciones de 17 de mayo, que describe "basada en la escucha, la participación y la convicción de que Andalucía puede y merece más".

