Andalucía afronta desde el lunes su quinta semana de huelga médica contra Sánchez tras 60.645 actos suspendidos al día

Archivo - Manifestación en Sevilla convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en rechazo del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad. A 18 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, afronta desde este lunes 18 de mayo y hasta el 22 la quinta semana de huelga médica contra el Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad. Desde la huelga del 9 al 12 de diciembre de 2025 y hasta el paro del 27 al 30 de abril de este año, el SAS ha tenido que suspender una media diaria de 60.645 actos asistenciales. En total, se han suspendido en las cuatro semanas de huelga 1.091.612 consultas, operaciones, pruebas diagnósticas y consultas externas hospitalarias, lo que ha tenido un impacto económico de más de 150 millones de euros.

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, reconoce en declaraciones a Europa Press que "lamentablemente, nos vemos obligados porque no hay interlocución y no podemos renunciar a nuestras demandas". ¿Cuáles son esas demandas? En primer lugar, una regulación específica para los médicos que reconozca la singularidad de su trabajo; la eliminación de las guardias de 24 horas y una reducción del tiempo máximo de trabajo consecutivo (buscando limitar guardias a menos de 17 horas); reducir la carga asistencial; el reconocimiento en el Grupo A1 Plus/Grupo 9; y mejoras en las condiciones de contratación para evitar la huida de talento y la falta de estabilidad laboral.

"La única vía es el diálogo. Necesitamos un interlocutor. No querríamos seguir con esta huelga pero no podemos renunciar a nuestras demandas", insiste Ojeda, que señala a la ministra Mónica García como la "única responsable" por su "negativa" a sentarse a negociar las condiciones que ponen encima de la mesa de los sindicatos convocantes de esta huelga.

La primera semana de paros, del 9 al 12 de diciembre de 2025, fue la que más impacto médico tuvo, con 329.399 actos asistenciales no realizados y un impacto económico de 38 millones, según el desglose de cifras ofrecidos por la Consejería a preguntas de Europa Press. Afectó a 212.471 consultas de Atención Primaria; a 4.044 intervenciones quirúrgicas; a 18.181 pruebas diagnósticas y a 95.773 consultas externas hospitalarias. Del 16 al 20 de febrero de este año, cuando se convocó la segunda semana completa de huelga, fueron 299.430 los actos asistenciales suspendidos y 39,4 millones el impacto económico.

En esos cinco días se suspendieron 177.281 consultas en Atención Primaria; 5.007 intervenciones quirúrgicas; 20.618 pruebas diagnósticas y 96.524 consultas externas hospitalarias. La semana del 16 al 20 de marzo supone la cancelación de 256.000 actos asistenciales, con un coste de 34 millones. El desglose es el siguiente: 150.000 consultas de Atención Primaria; 4.400 operaciones; 17.000 pruebas diagnósticas y 83.000 consultas externas hospitalarias. Por último, del 27 al 30 de abril, el SAS canceló 206.783 actos asistenciales de los cuales 118.778 eran consultas de Atención Primaria; 4.215 operaciones; 14.988 pruebas diagnósticas y 68.802 consultas externas hospitalarias. El impacto económico fue de 27 millones de euros.