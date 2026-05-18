Por Andalucía celebra haber mantenido su representación por Córdoba con Rosa María Rodríguez

Rosa María Rodríguez (centro), junto a otros miembros de la candidatura y responsables en Córdoba de los partidos que integran la coalición. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Por Andalucía y ya parlamentaria electa por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha afirmado que en la coalición de izquierdas están "contentos" con su resultado del 17M en la provincia, porque han "conseguido el objetivo" que se habían "marcado, que era mantener" su representación, en este caso de ella como única parlamentaria, tras lograr 37.376 votos, que son 1.263 menos que en los comicios andaluces de 2022, mientras que porcentualmente han perdido 1,2 puntos, sumando el 8,77% de los votos, con el 100% escrutado.

En este sentido y a través de un audio remitido a los medios, Rodríguez, más allá de destacar que "en Córdoba el Partido Popular ha perdido un diputado", Por Andalucía sigue "siendo la referencia de la izquierda transformadora en la provincia de Córdoba" y, "por lo tanto", se dan por "satisfechos" con "los resultados obtenidos".

"Es indudable --ha proseguido-- que nos hubiese gustado mejorarlos, nos hubiese gustado mucho tener esa segunda persona que pudiera ser también diputada, pero hemos conseguido nuestro objetivo", con lo que van "a seguir haciendo" lo que hasta ahora, que es "seguir plantando cara a las políticas privatizadoras del Partido Popular", y también continuarán "siendo la piedra en el zapato" de Juanma Moreno (PP).

En definitiva, harán lo que llevan "décadas haciendo, que es poner en primer lugar el interés colectivo" y alejarse "del individualismo y del odio que otras fuerzas políticas quieren que impere", razón por la que se pondrán "a trabajar para que estos resultados se traduzcan en políticas que mejoren la vida de la gente".

Junto a ello y tras agradecer "el trabajo voluntario y altruista de todas y de todos los apoderados e interventores" de Por Andalucía, y de "todas las personas que han estado trabajando durante la campaña y durante el tiempo previo a la campaña" en favor de la coalición, Rodríguez ha señalado que "el Partido Popular a nivel andaluz ha perdido la mayoría absoluta" y desde Por Andalucía han "contribuido a esa pérdida".

Ahora, según ha concluido la parlamentaria electa, "el escenario que se plantea y que el Partido Popular tendrá que ver es, si después de llevar toda la campaña renegando de Vox, sigue renegando de Vox o lo abraza nuevamente, como ya hizo anteriormente, y abre las puertas del Gobierno de Andalucía al fascismo, al odio y a la sin razón".