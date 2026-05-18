100x100 Unidos obtuvo más de 14.000 votos, un 80,7% en el Campo de Gibraltar, aunque no logró escaño

Laura Román, candidata de 100x100 Unidos, junto a Juan Franco, alcalde de La Línea, y Javier Vidal, presidente del partido. - 100X100 UNIDOS

CÁDIZ 18 May. (EUROPA PRESS) -

La formación provincial 100x100 Unidos, que ha surgido para estas elecciones andaluzas al amparo de varios municipios de la provincia de Cádiz como La Línea de la Concepción, se ha situado en sus primeros comicios como séptima fuerza en la provincia, con 14.753 votos aunque sin lograr escaño en el Parlamento andaluz. Del total de votos obtenidos, el 80,7% fueron depositados entre los municipios del Campo de Gibraltar.

La formación, que copia el modelo implantado por Juan Franco en La Línea de la Concepción y que aglutina a numerosas formaciones municipalistas de la provincia de Cádiz, cosechó precisamente el mayor número de votos en el municipio linense, logrando 7.936 votos, lo que supuso un 31,81%.

Esta irrupción ha hecho, entre otras cosas, que en La Línea sea el partido más votado en esta elecciones autonómicas y que el PP, que ganó las anteriores, perdiera cerca de 1.900 votos, pasando de 8.688 en los comicios de 2022 a 6.791 en estos de 2026, lo que supone perder más de 17 puntos, de 44,8 al 27,2%.

Cabe destacar igualmente que además de en La Línea, en los siguientes dos municipios en los que 100x100 Unidos obtuvo más votos fueron en Algeciras (1.946) y en San Roque (953). Por su parte, en Los Barrios, el otro municipio gobernado por un alcalde de esta formación, fue quinta fuerza con 694 votos, mientras que en Benaocaz, cuya alcaldesa se presentó por Ciudadanos y ahora milita en 100x100 Unidos, fue quinta con un 2,5% de los votos. También ha sido quinta fuerza en Chipiona, ciudad de su candidata por la provincia, con un 6,8% de los votos emitidos en ese municipio.

100x100 Unidos se presentó como partido político en octubre de 2025 para sentar las bases de una formación que buscaba dar "voz propia" a la provincia en el Parlamento de Andalucía, al considerar que los actuales partidos con representación en la provincia --PP, PSOE, Vox, Adelante y Por Andalucía-- no estaban llevando a cabo ese cometido.

De esta manera, el pasado 24 de marzo la formación anunciaba que su candidata sería Laura Román, primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Chipiona, estando arropada por alcaldes de diverso espectro como Juan Franco (La Línea 100x100), Miguel Alconchel (Los Barrios 100x100), Luis Mario Aparcero (Unidos Por Chipiona) o Olivia Venegas, alcaldesa de Benaocaz que abandonó Ciudadanos poco antes de entrar a formar parte de este proyecto, siendo además, la única concejal de la formación naranja que quedaba en la provincia.

En una entrevista con Europa Press, Román lamentaba que la provincia había estado "olvidada" por los actuales representantes políticos en la Cámara andaluza, que no han "peleado suficiente" por las infraestructuras y servicios que demanda la ciudadanía gaditana.

Además, defendía que esta formación no había surgido "en un despacho" ni tenía "una estructura nacional, ni jefes por encima", al ser "la suma de los partidos localistas que llevamos años trabajando en nuestros municipios y que ahora queremos dar este paso".