Crespín (PSOE) agradece el apoyo de 94.354 cordobeses y felicita al PP por ganar en la provincia

Rafi Crespín (en el atril), acompañada por miembros de la candidatura del PSOE Córdoba, en la sede provincial de su partido durante la noche electoral. - PSOE

CÓRDOBA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha valorado los resultados de las elecciones andaluzas agradeciendo "el respaldo de los 94.354 cordobeses y cordobesas" que han votado a los socialistas, que son 3.571 más que en los comicios autonómicos de 2022, "que han creído en el PSOE y que han confiado su voto al proyecto" que defendía su partido, el cual, porcentualmente, ha perdido 1,29 puntos respecto hace cuatro años, consiguiendo ayer domingo el 22,22% de los votos, con el 100% escrutado, manteniendo los tres parlamentarios que ya tenía.

Junto a ello y según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha señalado que "lo primero, como corresponde en democracia, es felicitar al ganador de estas elecciones andaluzas", el PP, "que ha conseguido atraer la confianza de la mayoría de Andalucía y también de la mayoría de Córdoba".

En cualquier caso, Crespín ha destacado que el PP "ha perdido la mayoría absoluta" y ha concluido que ha sido "la movilización del voto progresista", la que "ha impedido que conserve esa mayoría absoluta". No obstante, ha advertido de que esta situación "no es una buena noticia para Córdoba, ni para Andalucía", al considerar que el PP "va a necesitar a Vox y a la ultraderecha para gobernar".

En este sentido, Crespín ha defendido que el PSOE ha centrado su campaña "en la defensa de lo público y de los derechos que nos hacen iguales a los ciudadanos y ciudadanas", mostrando sus dudas de que estas políticas puedan mantenerse bajo la influencia de la extrema derecha.

La líder de los socialistas cordobeses ha reconocido, igualmente, que "estos no son los resultados que le hubieran gustado al PSOE de Córdoba", pese al "esfuerzo, la ilusión y las ganas" desplegados durante la campaña. Sin embargo, ha asegurado que el partido actuará "como siempre hacen los demócratas convencidos", desarrollando una oposición "útil, seria y responsable".

También ha afirmado que los parlamentarios socialistas electos por Córdoba, Silvia Mellado, Esteban Morales y Victoria Fernández, "trabajarán para que el PSOE esté siempre a la altura de lo que esperan los ciudadanos y ciudadanas".

PIDE "REFLEXIÓN INTERNA"

De cara al futuro, Crespín ha apelado a la "reflexión interna y al trabajo político", para "volver a conectar con la sociedad andaluza y entender la Andalucía de este tiempo, la Andalucía de 2026".

Así, ha comentado que "en esta ocasión, el PSOE no ha sabido leer o interpretar la Andalucía de 2026", y ha instado a "abrir una reflexión serena y profunda dentro de la organización, para determinar las causas por las que las y los andaluces no se reconocen ahora en un partido en el que antaño han confiado mayoritariamente", por lo que ha conminado a seguir trabajando "con más ahínco aún" dirigiéndose "a los nuevos espectros poblacionales que demandan nuevos retos, nuevos mensajes y nuevas vías para hacer suyos los compromisos electorales progresistas".

En esa línea, la secretaria general del PSOE de Córdoba ha reivindicado el "orgullo de pertenecer a un partido con 147 años de historia, que ha sabido levantarse muchas veces y seguir defendiendo a la mayoría social".

"Tenemos que hacer un esfuerzo --ha proseguido-- por entender qué nos pide la sociedad y darle respuestas, siempre desde un proyecto de igualdad, de progreso, de justicia social y de nuevas oportunidades, que son las bases del PSOE, un partido con 147 años de historia que ha vivido de todo, que ha estado a las duras y a las maduras, y que siempre se levanta, porque, cambiarán los tiempos y las formas de hacer política, pero no el objetivo último de proteger a las clases medias y trabajadoras y gestionar el presente y el futuro desde el bien común".

Finalmente, la dirigente socialista ha tenido palabras de agradecimiento para "los interventores, los apoderados, la candidatura y todas las personas que se han dejado la piel estos días para convencer a Córdoba de que esta era la mejor opción para la mayoría social de esta tierra", donde, "con la cabeza alta", los socialistas van "a seguir trabajando" como saben hacerlo, "con seriedad, con orgullo y defendiendo siempre lo público, especialmente la sanidad", ha concluido.