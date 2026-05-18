Susana Díaz admite la derrota "sin paliativos" del PSOE-A el 17M pero avisa: "Vox le va a sacar las higadillas al PP"

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante un acto público de campaña para las elecciones del 17 de mayo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha valorado este lunes los resultados de las elecciones autonómicas del 17 de mayo en las que el PP-A ha ganado con 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta, mientras que el PSOE-A ha obtenido 28 diputados, dos menos de los que tenía actualmente en la cámara andaluza.

En una intervención en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 recogida por Europa Press, Díaz ha lamentado la derrota "sin paliativos" de su formación en las urnas al mismo tiempo que ha advertido que Vox "se ha hecho indispensable" en Andalucía.

"Vox le va a sacar las higadillas al Partido Popular en mi tierra y yo lo que espero es que eso no lo paguen los servicios públicos ni los andaluces", ha afirmado la senadora socialista quien ha señalado que este escenario "deja" a Ayuso "como la única con mayoría absoluta de la derecha".

Pese a la derrota del partido, Díaz ha puesto el foco en un aumento en votos y escaños de las formaciones de izquierdas, agrupando al PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía, que entre las tres han sumado 41 escaños, cuatro más que en las anteriores elecciones.

"Ha votado más gente a la izquierda, lo que ocurre es que esos votos mayoritariamente han ido a Adelante, no han ido a nosotros", ha señalado la expresidenta de la Junta.

Preguntada por la continuidad de la candidata socialista, María Jesús Montero, en el Parlamento andaluz, Díaz se ha mostrado "convencida en que lo va a hacer". "No lo puedo confirmar porque lo tiene que confirmar ella, pero yo estoy convencida que lo va a hacer", ha subrayado.