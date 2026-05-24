Andalucía cierra el fin de semana con dos fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Tráfico en carreteras andaluzas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra el fin de semana con dos fallecidos y un herido leve por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 22 de mayo, y las 20,00 horas de este domingo, día 24 de mayo, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

Así, el balance de accidentes difundido por el centro de gestión de tráfico del suroeste (Sevilla), que incluye todos los siniestros mortales ocurridos en las carreteras interurbanas de la comunidad en la franja de tiempo mencionada, recoge un primer siniestro mortal que ha tenido lugar en la madrugada del viernes en la localidad granadina de Motril.

Un motorista de 50 años fallecía tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 185,700 de la N-323, sentido Granada. Poco antes de las 3,00 horas el teléfono 112 recibió una llamada de socorro que alertaba del accidente y solicitaban asistencia sanitaria urgente para el motorista que estaba en la calzada.

El segundo siniestro vial tenía lugar este domingo, 24 de mayo, en en un accidente de moto registrado esta madrugada en la carretera A-5055, a su paso por la localidad onubense de Lepe, que dejaba, además de un fallecido, una persona herida.

El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 5 de la A-5055. El teléfono 112 ha recibido, sobre la 1,30 horas, una llamada de socorro que alertaba de la salida de vía de una moto con dos personas heridas. Hasta el lugar se ha desplazado un equipo médico de urgencias de Lepe. Los servicios sanitarios en el lugar han confirmado el fallecimiento de una persona en el siniestro, de la que no han trascendido más datos, mientras que otra, un joven de 18 años, ha resultado herido y ha sido evacuado al Hospital Virgen de la Bella.