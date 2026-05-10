Andalucía cierra el fin de semana sin fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Tráfico de coches en la autovía del Sur o A-4, antiguamente llamada autovía de Andalucía a la altura de la localidad del municipio de Getafe, a 11 de junio de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra el fin de semana sin fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 8 de mayo, y las 20,00 horas de este domingo, día 10 de mayo, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

Así, el balance de accidentes difundido por el centro de gestión de tráfico del suroeste (Sevilla), que incluye todos los siniestros mortales ocurridos en las carreteras interurbanas de la comunidad en la franja de tiempo mencionada, recoge que no ha tenido conocimiento de accidente alguno con fallecidos en Andalucía.

El balance de DGT del fin de semana anterior, que abarcaba desde las 15,00 horas del viernes, día 1 de mayo, y las 20,00 horas del domingo, día 3, dejó un total de tres fallecidos en tres siniestros mortales distintos.

El primero de dichos siniestros mortales se produjo a las 21,25 horas de la noche del pasado sábado, día 2, en el kilómetro 6,680 de la carretera A-314, a la altura del término municipal de Barbate (Cádiz), y se saldó con dos personas fallecidas tras la colisión frontal entre dos turismos.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha detallado que fuentes sanitarias confirmaron a la Sala Coordinadora que dos personas han fallecido en este suceso, en concreto, una mujer de 70 años y un hombre de 72 años.

Posteriormente, a las 22,44 horas de la madrugada de esa misma jornada se registraba el segundo de los accidentes mortales de tráfico contabilizados por la DGT. En concreto, se producía en el kilómetro 1019,6 de la carretera A-7 en Mijas (Málaga), y se ha saldado con una persona fallecida a causa de la salida de la calzada con choque.

El servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta ha concretado que los sanitarios en el lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida al accidentado, un varón de 54 años, que falleció en el mismo lugar del suceso.