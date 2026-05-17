Andalucía cierra su segundo fin de semana consecutivo sin fallecidos en sus carreteras interurbanas

Archivo - Decenas de coches en la autovía A3, el primer día de la Operación Especial del Verano, a 30 de junio de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra el fin de semana sin fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 15 de mayo, y las 20,00 horas de este domingo, día 17 de mayo, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press. De este modo, la región andaluza registra su segundo fin de semana consecutivo sin accidentes mortales de tráfico en las vías interurbanas.

Así, el balance de accidentes difundido por el centro de gestión de tráfico del suroeste (Sevilla), que incluye todos los siniestros mortales ocurridos en las carreteras interurbanas de la comunidad en la franja de tiempo mencionada, recoge que no ha tenido conocimiento de accidente alguno con fallecidos en Andalucía.

El balance de DGT del fin de semana anterior, que abarcaba desde las 15,00 horas del viernes, día 8 de mayo, y las 20,00 horas del domingo, día 10, tampoco contabilizo ninguna víctima mortal por esta causa.