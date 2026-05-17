José Ignacio García : "Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP y vamos camino de echarlos"

José Ignacio García valorando los datos electorales. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El candidato de Adelante Andalucía en las elecciones andaluzas, José Ignacio García, ha manifestado que, "aunque no se ha conseguido el objetivo de echar a las derechas, hoy se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía" porque Adelante "ha llegado para quedarse". En este sentido, ha reivindicado que "Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP" y se ha marcado un próximo reto: "estar en Congreso de los Diputados".

En declaraciones a los periodistas, García ha apuntado que "una fuerza de izquierda soberanista ha superado a los fascistas en dos provincias --en relación a Vox--". Así, ha añadido que "es posible superar a Vox en todas las provincias y vamos a conseguirlo".

Además, ha reivindicado a Adelante como "la herramienta más útil contra las derechas, contra el PP y los fascistas" y ha incidido en que "el andalucismo ha llegado para quedarse. De momento no los hemos echado, pero ha llegado para quedarse y somos la principal fuerza de la izquierda en Andalucía".

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