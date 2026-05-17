El PSOE-A ahonda con Montero su caída en Andalucía y con 28 escaños empeora el 17M el suelo electoral de Espadas

La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, vota en Sevilla en el Colegio de Escuelas Profesionales Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andaluc - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A liderado por María Jesús Montero ha cosechado este domingo, 17 de mayo de 2026, su peor resultado en unas elecciones autonómicas andaluzas, con 28 escaños en el Parlamento autonómico y un 22,7% de votos, 1,3 puntos por debajo de su marca más baja hasta ahora, que fue el 24,09% de sufragios que canalizó en los anteriores comicios autonómicos del 19 de junio de 2022, cuando la candidatura socialista estuvo encabezada por su entonces secretario general, Juan Espadas.

Sin embargo, en votos el PSOE ha obtenido unos 57.000 más --hasta superar 945.000-- de los 888.325 que logró en los anteriores comicios, si bien esa cifra representa un menor porcentaje de voto que entonces merced a que la participación en estas elecciones ha aumentado en más de ocho puntos respecto a entonces, hasta acercarse al 65%, con el escrutinio a casi el 100%.

En concreto, en la anterior cita con las urnas para el Parlamento autonómico, los socialistas lograron en Andalucía un total de 888.325 votos, el 24,1% del total, lo que se tradujo en 30 diputados, que era hasta ahora la cifra más baja de representantes obtenida por el PSOE-A en unas elecciones andaluzas.

Posteriormente a esa cita se celebraron las elecciones locales del 28 de mayo y las generales del 23 de julio del año 2023, así como las al Parlamento europeo del 9 de junio de 2024, cita esta última en la que por la papeleta socialista se decantaron 938.023 votantes en Andalucía, el 32,15%.

En los comicios municipales de hace tres años, el PSOE-A recibió 1.303.214 votos, el 33% del total, mientras que en las generales mejoró sus resultados al recibir 1.467.501 votos, también el 33 por ciento del total.

En ambos casos, de cualquier modo, el PSOE-A fue la segunda fuerza más votada en Andalucía, por detrás del PP-A, que logró 1.488.343 sufragios (38%) en las referidas elecciones locales y 1.596.044 votos en las generales de julio de 2023, el 36,4%.

En las elecciones de este 17 de mayo, el PSOE-A ha sido la segunda fuerza más votada --por detrás del PP-A-- en todas las provincias salvo en Almería, donde le ha superado Vox en número de votos y ha quedado relegada a tercera fuerza, aunque empatado a tres escaños ambos partidos.

En relación a las elecciones del 19 de junio de 2022, el PSOE-A ha perdido un escaño en Granada y otro en Huelva, hasta quedarse con tres en cada una de esas dos provincias, mientras que ha igualado el número de diputados conseguidos hace cuatro años en las demás circunscripciones; esto es, tres tanto en Almería como en Cádiz y Córdoba, cuatro en Jaén y Málaga y cinco en Sevilla.

HISTÓRICO DE ELECCIONES ANDALUZAS

Ciñéndose al histórico de elecciones autonómicas celebradas en Andalucía desde las primeras de 1982, el PSOE-A ha empeorado en número de escaños el resultado obtenido en todos los anteriores comicios.

En concreto, el PSOE-A logró 33 diputados en las elecciones del 2 de diciembre de 2018; 47 en las del 22 de marzo de 2015; 43 en las del 25 de marzo de 2012; 56 en las del 9 de marzo de 2008; 61 en las del 14 de marzo de 2004, y 52 en las del 12 de marzo de 2000.

Anteriormente, los socialistas consiguieron también 52 escaños en el Parlamento andaluz tras los comicios del 3 de marzo de 1996; 45 tras los del 12 de junio de 1994; 62 tras los del 23 de junio de 1990; 60 tras los del 22 de junio de 1986, y 66 tras las primeras elecciones autonómicas andaluzas del 23 de mayo de 1982.

En relación al porcentaje de voto, el 22,7% alcanzado por el PSOE-A en estas elecciones del 17 de mayo es inferior al 24% que cosechó en los comicios del 19 de junio de 2022.

Anteriormente, los socialistas alcanzaron el 27,9% de los votos en las elecciones de 2018; el 35,2% en las de 2015; el 39,5% en las de 2012; el 48,4% en 2008; el 50,3% en 2004; el 44,3% en 2000; el 44,05% en 1996; el 38,7% en 1994; el 50,1% en 1990; el 47,2% en 1986, y el 52,5% en 1982.

De esta manera, las elecciones autonómicas en las que el PSOE sumó más votos en Andalucía fueron las de 2004, con Manuel Chaves de candidato a la Presidencia de la Junta, cuando cosechó un total de 2.260.545 sufragios que se tradujeron en 61 diputados en el Parlamento. No obstante, cuando más escaños --hasta 66-- logró en la Cámara andaluza fue en los primeros comicios de 1982, tras conseguir 1.496.522 votos.

Por el contrario, el peor resultado hasta esta cita del 17 de mayo para el PSOE en unas elecciones autonómicas en Andalucía, en número de votos, se produjo en la anterior convocatoria de 2022, cuando recibió 888.325 sufragios y 30 diputados, que había sido hasta ahora la cifra más baja de escaños en el Parlamento lograda por los socialistas en la comunidad.

