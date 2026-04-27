Por Andalucía se compromete desde Córdoba a reducir a seis meses la atención a la dependencia

Paqui Herrador y Rosa Rodríguez (centro), en Aguilar de la Frontera. - POR ANDALUCÍA

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

La candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Córdoba, Rosa Rodríguez, ha anunciado este lunes en Aguilar de la Frontera (Córdoba) un paquete de medidas para garantizar una "atención digna" a las personas en situación de dependencia, "situando los cuidados en el centro de la política", y comprometiéndose a reducir a seis meses el plazo desde la solicitud hasta la prestación de la dependencia.

Para ello, según ha informado Por Andalucía en una nota, Rodríguez ha explicado que la coalición apuesta por "duplicar las plantillas de las unidades de valoración", ante un sistema en el que "las solicitudes han aumentado un 260% mientras el personal ha disminuido" y, ante ello, ha comprometido la aplicación de la regla del "tres por tres, con la que se garantizará la valoración en tres meses y la prestación en otros tres, cumpliendo los 180 días que marca la Ley".

Entre las medidas que pretende aplicar Por Andalucía también ha subrayado que "el 100% del presupuesto de dependencia se destinará a dependencia", así como la subida del precio por hora de la ayuda a domicilio, "como mínimo a 20 euros, asegurando que repercuta en las trabajadoras". A ello se sumará "la mejora de ratios en centros de día, residencias y atención domiciliaria, para asegurar una atención de calidad".

Durante la visita a Aguilar, donde ha mantenido un encuentro con la alcaldesa del municipio, Paqui Herrador (IU), Rodríguez ha criticado la situación actual del sistema, señalando que "en Córdoba mueren cada día tres personas esperando una resolución que nunca llega", afirmando que ello "no es casualidad, sino consecuencia de políticas que han recortado derechos y que no sitúan los cuidados como prioridad".

La candidata ha criticado que el Gobierno andaluz del PP "incumple sistemáticamente la Ley", con plazos que superan los 500 días, y ha cuestionado la gestión de los recursos públicos, porque "dinero hay, pero no se destina a lo importante".

Por su parte, la alcaldesa de Aguilar, Paqui Herrador, ha trasladado a la candidata diversas demandas del municipio, entre ellas la situación del camino de Malpica, cuya actuación sigue bloqueada por la falta de informes de la Junta de Andalucía, "impidiendo resolver un problema que afecta especialmente al sector agrícola". Además, ha reclamado la instalación de marquesinas en el apeadero, "una demanda histórica de los vecinos y vecinas y que sigue sin respuesta".

Rosa Rodríguez ha concluido señalando que "Andalucía necesita un cambio para poner fin a esta situación y garantizar derechos", mostrando su confianza en que "a partir del 17 de mayo se abra una nueva etapa, con Por Andalucía en el Gobierno andaluz, centrada en las personas".