Andalucía logra pleno en la aprobación de los presupuestos 2026 de las capitales y diputaciones tras más de una década

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, interviene durante el Pleno de Presupuestos de la institución provincial. Imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

SEVILLA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras la aprobación el pasado miércoles de los presupuestos de la Diputación de Córdoba para 2026, las ocho diputaciones andaluzas y los ayuntamientos de las ocho capitales de provincia han aprobado sus cuentas dentro del ejercicio correspondiente, algo que no ocurría desde 2014, hace más de una década.

Según la recopilación realizada por Europa Press, en 2015 todas las administraciones cumplieron salvo el Ayuntamiento de Huelva, que prorrogó los presupuestos del año anterior. Desde entonces y hasta ahora, al menos una de estas 16 principales administraciones no había aprobado sus cuentas en plazo. Es el caso del Ayuntamiento de Jaén, que ha venido prorrogando sus presupuestos de forma continuada desde 2018.

De este modo, en Córdoba, tanto el Ayuntamiento de la capital como la Diputación han aprobado sus presupuestos dentro del ejercicio en vigor. En concreto, la Administración provincial fue la última en hacerlo, el pasado miércoles 25 de marzo, con el respaldo del PP, la abstención de IU y los votos en contra de PSOE y Vox. El proyecto presupuestario para 2026 contempla unas cuentas que aumentan en 50 millones de euros (un 14,92%) respecto al año anterior, hasta alcanzar los 385,4 millones.

Por su parte, el Ayuntamiento aprobó el 23 de diciembre de 2025 un presupuesto consolidado de 595,7 millones de euros en ingresos y 594,9 millones en gastos, lo que supone un incremento del 1,45% en relación con el ejercicio previo.

En Almería, el Ayuntamiento dio luz verde a sus cuentas el pasado 15 de diciembre con el apoyo del equipo de gobierno (PP), con el objetivo de iniciar el ejercicio con un presupuesto de 297,7 millones de euros, un 7,2% más. Estas cuentas estarán marcadas por el impacto de nuevos contratos de servicios municipales, como la recogida de residuos, la limpieza viaria y de zonas verdes, así como el servicio de dependencia.

Asimismo, la Diputación Provincial de Almería aprobó su presupuesto el 4 de diciembre, con el único apoyo del equipo de gobierno (PP). Las cuentas ascienden a 319 millones de euros y fueron criticadas por la oposición (PSOE y Vox), al considerar que han sido diseñadas bajo la dirección del anterior presidente de la institución.

En Cádiz, el Ayuntamiento aprobó sus presupuestos para 2026 en un pleno extraordinario celebrado el día 22, lo que autoriza un gasto de 204,86 millones de euros. Por su parte, la Diputación dio luz verde a sus cuentas el pasado 18 de febrero, con un total de 409.875.654 euros, gracias a los votos favorables del PP y La Línea 100x100, la abstención de IU y el rechazo del PSOE.

De igual modo, en Granada, el Ayuntamiento aprobó su presupuesto el 30 de enero, con unas cuentas que ascienden a 358,2 millones de euros, un 7,6% más que en el ejercicio anterior. En cuanto a la Diputación, su presupuesto fue aprobado el 23 de diciembre, con un incremento de 42,5 millones respecto a 2025, hasta situarse en 418,5 millones de euros.

La Diputación y el Ayuntamiento de Huelva también han aprobado sus presupuestos para 2026. La institución provincial dio luz verde el 29 de noviembre a unas cuentas de 246 millones de euros, que alcanzan los 264 millones si se incluyen la Agencia Provincial Tributaria y la Agencia Destino Huelva, lo que supone un incremento del 12,8% respecto a 2025.

Por su parte, el Ayuntamiento aprobó unos días antes, el 27 de noviembre, un presupuesto de 202,8 millones de euros, acompañado de un plan de inversiones de siete millones destinado a los barrios. La propuesta salió adelante con 13 votos a favor del equipo de gobierno y nueve en contra de PSOE, Vox y Con Andalucía.

JAÉN APROBÓ SUS PRESUPUESTOS TRAS NUEVE AÑOS DE PRÓRROGAS

En Jaén, el Consistorio de la capital aprobó el 14 de noviembre sus presupuestos tras nueve años de prórrogas. El gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) sacó adelante unas cuentas que ascienden a 194,05 millones de euros en ingresos y 193,46 millones en gastos.

Asimismo, el Pleno de la Diputación ratificó el 26 de noviembre sus cuentas para 2026, que alcanzan los 397,5 millones de euros, más de 25 millones por encima de las de 2025. Fueron aprobadas con el voto favorable del PSOE y el rechazo del PP. El presupuesto destina 82 millones a inversiones en infraestructuras y carreteras, así como a la construcción de dos nuevos parques de bomberos, además de contemplar fondos europeos para pequeños municipios y el mantenimiento de una plataforma digital municipal.

En Málaga, el Pleno extraordinario del Ayuntamiento aprobó el 14 de enero el presupuesto municipal para 2026, con el apoyo del equipo de gobierno (PP) y el voto en contra de la oposición (PSOE, Vox y Con Málaga). Las cuentas ascienden a 1.234.326.277,35 euros.

Por su parte, la Diputación malagueña dio luz verde el 17 de diciembre su presupuesto global para el próximo año --incluyendo la propia institución y sus entes y consorcios--, que alcanza los 516,21 millones de euros, un 12,3% más que el ejercicio anterior. Tras resolverse las alegaciones presentadas, las cuentas salieron adelante con los votos favorables del PP y el rechazo del resto de grupos.

En Sevilla, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el 29 de enero los presupuestos municipales para 2026 tras un acuerdo entre PP y Vox. Las cuentas contemplan una inversión de 1.096.267.338 euros y suponen un incremento del 2,52% respecto al año anterior, elevando el total consolidado hasta los 1.380.067.639 euros.

Finalmente, la Administración Provincial de Sevilla aprobó el 29 de diciembre su presupuesto para 2026, que asciende a 543,13 millones de euros tanto en ingresos como en gastos, frente a los 528,2 millones del ejercicio en curso. De este modo, las cuentas crecen en más de 14,8 millones de euros y fueron aprobadas con el apoyo de PSOE y Con Andalucía y el rechazo de PP y Vox.